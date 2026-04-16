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Armengol destaca que el informe de la UCO le da la razón y confirma que no tuvo relación con la trama de Koldo

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La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, considera que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la contratación de mascarillas por parte del Gobierno balear que presidía le da la razón al confirmar que "jamás dio instrucciones" para contratar con ninguna empresa y que no tuvo relación con la trama que supuestamente formaban el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Desde el entorno de la presidenta subrayan que el informe demuestra que "Armengol dijo la verdad", pues ella no daba instrucciones para contratar a ninguna empresa y "siempre, sin excepción, las decisiones las tomaron los técnicos, no los políticos".

Destacan también que la UCO no cuestiona el contrato de las mascarillas que ofreció el Ministerio de Transportes y que fue derivado al Servicio de Salud balear para su análisis técnico y que acabó siendo reclamado "en tiempo y forma".

DECIDÍAN LOS TÉCNICOS, SIN PRESIONES POLÍTICAS

El equipo de Armengol ve confirmado que los técnicos de Baleares rechazaron tres ofertas de la trama que no consideraron útiles, y que tomaron su decisión "sin ninguna presión política": una segunda tanda de mascarillas, unas mascarillas infantiles y unas PCRs en aeropuertos. "Se confirma que el Govern contrató bien y reclamó lo reclamable", enfatizan.

Su conclusión es que se demuestra que "Armengol siempre dijo la verdad", que no conocía a Koldo cuando se presentó como asesor del ministro y que no tuvo relación con Aldama, al que no conoce. "Dos años de mentiras y manipulaciones después, se demuestra que la derecha y sus satélites mediáticos han difamado a la presidenta Armengol y a miles de trabajadores de las islas que consiguieron con su compromiso que las islas fuera uno de los territorios con menos mortalidad de Europa", subrayan desde el entorno de la presidenta.

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