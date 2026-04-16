Armengol acudía a Koldo para contactar con Ábalos y le consultó sobre mascarillas infantiles: "Te lo arreglo"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acreditado que la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, acudió en varias ocasiones al exasesor ministerial Koldo García para contactar con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, con el objetivo de solucionar cuestiones relativas a la realización de test PCR para permitir el tránsito de viajeros o consultarle sobre mascarillas infantiles durante la pandemia.

En un informe sobre la compra de material sanitario por parte del Govern balear, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores trasladan al juez Ismael Moreno, que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, algunas de las conversaciones intervenidas que tuvo Armengol con Koldo para llegar hasta el exministro sobre diferentes cuestiones.

Y señalan que Koldo actuaba "como correa de transmisión, gracias a la influencia que ostentaría debido a su posición como asesor de Ábalos, entre las autoridades de la Administración balear y los intereses de Víctor de Aldama", empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo'.

La UCO recoge una comunicación por WhatsApp entre la expresidenta balear y el exasesor ministerial, fechada el 15 de junio de 2020, en el que Armengol le escribió: "Necesito hablar con el ministro. ¿Me puedes ayudar?", a lo que Koldo le contestó: "Llámame por favor".

"AHORA TE CONTESTA"

Al día siguiente, el exasesor ministerial se interesó sobre si había logrado contactar con Ábalos, pero Armengol dice que no, que le ha enviado un mensaje que todavía no ha obtenido respuesta, pero que sí que le había llamado el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura.

"Ahora te contesta", replicó Koldo, en alusión a Ábalos, y añadió: "Pedro te solucionó?". "Me dijo que lo ve factible. El problema es sanidad. Pedro lo vio bien", expresa Armengol. "Ahora hablo con él", zanjó el exasesor ministerial.

Esa misma tarde, Koldo escribió tres mensajes a Armengol: "Ves", "tarde pero lo tienes", "mañana te llamo un minuto", que la expresidenta balear replicó: "Gracias. A ver si lo puede arreglar".

"De esta conversación se podría desprender que, al final, Amengol, gracias a la intermediación de Koldo, habría podido hablar con Ábalos, con la intención de solucionar un problema, posiblemente, teniendo en cuenta las conversaciones precedentes, relacionado con los test PCR que se estarían haciendo para permitir el tránsito de pasajeros", aducen los investigadores.

"¿TÚ SABES SI ALGUIEN VENDE MASCARILLAS INFANTILES?"

Además, los agentes plasman que Armengol se puso en contacto a primera hora de la mañana del 26 de abril con Koldo para consultarle si sabía de alguien que vendiera mascarillas infantiles.

"Por cierto, ¿tú sabes si alguien vende mascarillas infantiles?", le preguntó la dirigente. "Te lo arreglo. Déjame unas horas. Solo faltaría", le contestó él.

Una captura de esa conversación, apunta la UCO, fue localizada en el teléfono de Víctor de Aldama.

Y ese mismo día por la tarde, Koldo respondió a la que era presidenta de Baleares con información sobre mascarillas infantiles, "informándole que se tardarían 7 días, que el coste serían 800.000 euros, dependiendo del avión y transporte".

La UCO también recoge que el primer contacto detectado entre el que fue asesor en el Ministerio de Transportes hacia el Govern balear se produjo un día antes, el 25 de abril, cuando escribió a Armengol: "Buenos días, presidenta. Ayer la llamé. Caí en la cuenta que igual no tiene mi móvil. Soy Koldo García, estoy con José Luis Ábalos. Si puede por favor me llama cuando pueda. Gracias", si bien los agentes desconocen si la llamada solicitada se llegó a producir.