Espana agencias

Armengol acudía a Koldo para contactar con Ábalos y le consultó sobre mascarillas infantiles: "Te lo arreglo"

Guardar
Imagen ISB4AUW34BGLFOUBB6FPMNAQ6Y

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acreditado que la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, acudió en varias ocasiones al exasesor ministerial Koldo García para contactar con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, con el objetivo de solucionar cuestiones relativas a la realización de test PCR para permitir el tránsito de viajeros o consultarle sobre mascarillas infantiles durante la pandemia.

En un informe sobre la compra de material sanitario por parte del Govern balear, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores trasladan al juez Ismael Moreno, que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, algunas de las conversaciones intervenidas que tuvo Armengol con Koldo para llegar hasta el exministro sobre diferentes cuestiones.

Y señalan que Koldo actuaba "como correa de transmisión, gracias a la influencia que ostentaría debido a su posición como asesor de Ábalos, entre las autoridades de la Administración balear y los intereses de Víctor de Aldama", empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo'.

La UCO recoge una comunicación por WhatsApp entre la expresidenta balear y el exasesor ministerial, fechada el 15 de junio de 2020, en el que Armengol le escribió: "Necesito hablar con el ministro. ¿Me puedes ayudar?", a lo que Koldo le contestó: "Llámame por favor".

"AHORA TE CONTESTA"

Al día siguiente, el exasesor ministerial se interesó sobre si había logrado contactar con Ábalos, pero Armengol dice que no, que le ha enviado un mensaje que todavía no ha obtenido respuesta, pero que sí que le había llamado el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura.

"Ahora te contesta", replicó Koldo, en alusión a Ábalos, y añadió: "Pedro te solucionó?". "Me dijo que lo ve factible. El problema es sanidad. Pedro lo vio bien", expresa Armengol. "Ahora hablo con él", zanjó el exasesor ministerial.

Esa misma tarde, Koldo escribió tres mensajes a Armengol: "Ves", "tarde pero lo tienes", "mañana te llamo un minuto", que la expresidenta balear replicó: "Gracias. A ver si lo puede arreglar".

"De esta conversación se podría desprender que, al final, Amengol, gracias a la intermediación de Koldo, habría podido hablar con Ábalos, con la intención de solucionar un problema, posiblemente, teniendo en cuenta las conversaciones precedentes, relacionado con los test PCR que se estarían haciendo para permitir el tránsito de pasajeros", aducen los investigadores.

"¿TÚ SABES SI ALGUIEN VENDE MASCARILLAS INFANTILES?"

Además, los agentes plasman que Armengol se puso en contacto a primera hora de la mañana del 26 de abril con Koldo para consultarle si sabía de alguien que vendiera mascarillas infantiles.

"Por cierto, ¿tú sabes si alguien vende mascarillas infantiles?", le preguntó la dirigente. "Te lo arreglo. Déjame unas horas. Solo faltaría", le contestó él.

Una captura de esa conversación, apunta la UCO, fue localizada en el teléfono de Víctor de Aldama.

Y ese mismo día por la tarde, Koldo respondió a la que era presidenta de Baleares con información sobre mascarillas infantiles, "informándole que se tardarían 7 días, que el coste serían 800.000 euros, dependiendo del avión y transporte".

La UCO también recoge que el primer contacto detectado entre el que fue asesor en el Ministerio de Transportes hacia el Govern balear se produjo un día antes, el 25 de abril, cuando escribió a Armengol: "Buenos días, presidenta. Ayer la llamé. Caí en la cuenta que igual no tiene mi móvil. Soy Koldo García, estoy con José Luis Ábalos. Si puede por favor me llama cuando pueda. Gracias", si bien los agentes desconocen si la llamada solicitada se llegó a producir.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Albares celebra la tregua en Líbano: "No habrá estabilidad real sin algo el fuego"

Infobae

Vox busca que el Congreso exija derogar la regularización de inmigrantes y la sanidad universal

Vox busca que el Congreso exija derogar la regularización de inmigrantes y la sanidad universal

Álex Márquez: "No hemos empezado en la dinámica de poder ganar un campeonato"

Infobae

Premios Mies van der Rohe reconocen dos proyectos arquitectónicos en Charleroi y Liubliana

Infobae

Gran Canaria y Granada destacan sus cambios ante candidatura a Capital Europea de Cultura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO sitúa a Armengol en contacto con Koldo para reactivar el transporte en Baleares durante la pandemia: “A ver si lo puedes arreglar”

La UCO sitúa a Armengol en contacto con Koldo para reactivar el transporte en Baleares durante la pandemia: “A ver si lo puedes arreglar”

Macron propone un “día sin conexión” al mes para que los jóvenes franceses redescubran “la vitalidad de la vida real”

Feijóo recibe este viernes en Génova a María Corina Machado y se suma a un encuentro con cargos del PP y venezolanos residentes en España

España descarta sumarse a cualquier intervención militar en el estrecho de Ormuz pese a la iniciativa de Francia y Reino Unido

El Tribunal Supremo rechaza suspender de urgencia la regularización de migrantes y mantiene en vigor el decreto aprobado por el Gobierno

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre si puede el ayuntamiento entrar en tu casa por acumular animales o malos olores

Esto dice la ley sobre si puede el ayuntamiento entrar en tu casa por acumular animales o malos olores

Los jóvenes dedican casi la mitad de su salario a alquilar una habitación: “Eso no es independencia es supervivencia”

La Comisión de Fiestas de Villamanín recibe una denuncia penal y dos intentos de estafa tras la polémica del Gordo de Navidad

Bruselas activa ayudas de emergencia para los pescadores ante la pérdida de ingresos y el incremento de costes por la guerra en Irán

Así regula la ley el teletrabajo en España: voluntario, pactado y con las mismas condiciones que el trabajo presencial

DEPORTES

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida