Zubimendi: "El Atlético va a dejarlo todo"

Londres, 15 abr (EFE).- Martín Zubimendi, centrocampista del Arsenal, aseguró que el Atlético de Madrid "va a dejarlo todo" pero que a estas alturas todos los rivales van a ser difíciles.

El español atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Emirates Stadium después de sellar su pase a semifinales de la Liga de Campeones por segundo año consecutivo.

"Complicado de inicio a fin. Les da igual el resultado que lleven que van a dejarlo todo. Tienen jugadores de capacidad técnica y física tremenda", dijo ZUbimendi.

"A partir de esta ronda todos los equipos son difíciles. En el otro cuadro también son difíciles. Cualquiera hubiese estado igual de complicado", agregó el centrocampista vasco.

El Arsenal está vivo en dos competiciones, la Premier League y la Champions, pero llegaba a esta vuelta de cuartos con una racha de tres derrotas en cuatro partidos.

"Ha sido duro en lo grupal y en lo personal. Son partidos cada tres días y cuando estás herido te tienes que recuperar rápido y hoy es una demostración de eso". EFE