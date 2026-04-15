Espana agencias

Zubimendi: "El Atlético va a dejarlo todo"

Guardar

Londres, 15 abr (EFE).- Martín Zubimendi, centrocampista del Arsenal, aseguró que el Atlético de Madrid "va a dejarlo todo" pero que a estas alturas todos los rivales van a ser difíciles.

El español atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Emirates Stadium después de sellar su pase a semifinales de la Liga de Campeones por segundo año consecutivo.

"Complicado de inicio a fin. Les da igual el resultado que lleven que van a dejarlo todo. Tienen jugadores de capacidad técnica y física tremenda", dijo ZUbimendi.

"A partir de esta ronda todos los equipos son difíciles. En el otro cuadro también son difíciles. Cualquiera hubiese estado igual de complicado", agregó el centrocampista vasco.

El Arsenal está vivo en dos competiciones, la Premier League y la Champions, pero llegaba a esta vuelta de cuartos con una racha de tres derrotas en cuatro partidos.

"Ha sido duro en lo grupal y en lo personal. Son partidos cada tres días y cuando estás herido te tienes que recuperar rápido y hoy es una demostración de eso". EFE

Últimas Noticias

EsadeEcPol alerta de que el margen para absorber los fondos europeos "se estrecha"

Infobae

Hoy será noticia. Jueves, 16 de abril

Infobae

El nuevo técnico del Inter Miami dice que entrenar a Messi es "algo extraordinario"

Infobae

El futuro del LIV Golf está en el aire ante la posible salida del fondo saudí, según NYT

Infobae

Arbeloa, sobre su futuro: "Entenderé cualquier decisión que pueda tomar el club"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Seguridad Social da de alta de oficio a diez mujeres que acompañaban a clientes y les incitaban a beber en un hotel: la Justicia lo avala

La Seguridad Social da de alta de oficio a diez mujeres que acompañaban a clientes y les incitaban a beber en un hotel: la Justicia lo avala

Un excomisario de Policía advierte de que la escalada entre EEUU e Irán pudo haber desencadenado amenazas terroristas en Europa

La Justicia niega la nacionalidad española a un sefardí por no acreditar su vinculación con España: rechaza que tener cuenta bancaria y hacer donaciones lo demuestre

La IHRF despliega su agenda en España con el foco en los derechos humanos y el lawfare: “No hay paz sin justicia”

Vox no sabe si quiere más a papá o a mamá: el partido de Santiago Abascal hace equilibrios entre Donald Trump y Giorgia Meloni

ECONOMÍA

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

Arranca el megaproyecto Madrid Nuevo Norte donde se construirán 10.500 viviendas y un gran distrito financiero con 20 torres

Un ingeniero deja el sector ferroviario para fabricar bicicletas de madera: “Se notan menos los baches, son más cómodas a largo plazo”

El PP defenderá en el Congreso juicios exprés para que fondos ‘buitre’, bancos y empresas echen a los okupas de sus viviendas

China destaca a España como un “socio fiable” tras el “gran éxito” de la visita de Pedro Sánchez

DEPORTES

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

La expulsión de Camavinga que sentenció al Real Madrid en el partido de Champions ante el Bayern

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

El Bayern de Múnich trunca las esperanzas del Real Madrid y les elimina de la Champions

Así es el ‘Boston Stadium’, campo en el que debutará Noruega en el Mundial 2026: tiene capacidad para más de 65.000 espectadores e instalaciones muy modernas