Un hombre reconoce haber violado y dejado embarazada a su hijastra de 10 años y acepta 13 años de cárcel

Un hombre ha reconocido este miércoles haber violado y dejado embarazada a la hija de su pareja cuando la niña tenía diez años y ha aceptado por estos hechos una pena de 13 años de cárcel.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha dictado este miércoles sentencia de conformidad después de que las partes hayan llegado a un acuerdo antes de la celebración del juicio y el procesado se haya confesado autor de los hechos.

El hombre, además, tendrá que indemnizar a la menor, que ahora está tutelada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), con 20.000 euros.

Los hechos ocurrieron a lo largo de 2024, cuando la menor tenía 10 años de edad. El hombre ha confesado que violó a la menor, que a pesar de su corta edad, quedó embarazada. Por su corta edad y los dolores que sufría, fue ingresada en el Hospital Universitario de Son Espases, donde le diagnosticaron un embarazo molar malogrado que no llegó a término. La menor padece un trastorno de aprendizaje y un coeficiente intelectual límite.