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Fiscal apoya entregar a Ecuador a 'Pipo', líder de la banda criminal Los Lobos

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Madrid, 31 may (EFE).- La Audiencia Nacional estudia este lunes en una vista la petición de extradición del presunto narcotraficante ecuatoriano Wilmer Chavarría, alías 'Pipo', reclamado en su país para cumplir una condena de 16 años de cárcel por tres homicidios, hechos por los que la Fiscalía no se opone a la entrega.

Además de la reclamación de Ecuador, 'Pipo' tiene pendiente que se resuelva la petición de entrega que hizo recientemente Estados Unidos, que le atribuye un presunto intento de introducir en ese país cinco toneladas de cocaína.

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Wilmer Chavarría, considerado el máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más poderosa de Ecuador, fue capturado en noviembre del 2025 en Málaga, donde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia, tras fingir su muerte en Ecuador. Al parecer, se habría operado siete veces el rostro para no ser reconocido.

Desde entonces espera en la cárcel de Zuera, en Zaragoza, a que se resuelva la petición de extradición formulada por Ecuador, a la que en suma ahora la de los Estados Unidos.

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El pasado 25 de febrero, en una comparecencia en Zaragoza a petición de la Fiscalía ecuatoriana en el marco de su petición de extradición, 'Pipo' acusó al presidente Daniel Noboa de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 y de traficar con drogas, aunque no aportó pruebas.

En esta declaración, el detenido afirmó que una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de su país, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones de 2025.

Según fuentes jurídicas consultadas por EFE, Chavarría reiterará esas acusaciones en la vista del lunes.

La petición de extradición de Ecuador corresponde al asalto, en la mañana del 3 de julio de 2010, a una sucursal bancaria, de la que se sustrajeron 38.000 dólares.

Los empleados del banco se encontraban en el interior, cuando escucharon golpes en la puerta exterior y uno de los guardias de seguridad preguntó quién llamaba. Una voz respondió: "el sargento Chicaizan, supervisor de guardias".

El guardia de seguridad abrió y en ese momento irrumpieron tres hombres con armas de fuego, entre ellos Wilmer Chavarría, y tras amenazar a los empleados con las armas cogieron el dinero y huyeron.

"Los sujetos, sin dejar de disparar a diestra y siniestra", relata la reclamación de las autoridades ecuatorianas, que recoge el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE, se hicieron con un vehículo en su huida y esparcieron clavos "de los comúnmente llamados miguelitos, para que no avancen los vehículos policiales".

En ese trayecto resultaron heridos algunos transeúntes y cuando el vehículo de los asaltantes fue embestido por un patrullero policial se produjo un tiroteo con dos muertos y otros dos heridos, uno de los cuales falleció con posterioridad. Tras el enfrentamiento la Policía detuvo a los partícipes en el asalto, entre ellos, Wilmer Chavarría.

'Pipo' fue condenado por estos hechos a 25 años de prisión, pena que se redujo en una instancia superior a 16 años.

La Fiscalía considera que se dan los requisitos legales para acceder a la extradición y señala que el delito de robo con muerte está castigado en Ecuador con una pena de 16 a 25 años de prisión, y en España el robo violento en establecimiento público con empleo de armas puede llegar a los 20 años de prisión.

La Fiscalía observa que si bien no consta el momento en que el reclamado quebrantó su condena, aun cuando fuera el mismo día en que comenzó a ejecutarse la misma, el 21 de junio de 2012, la pena no prescribiría hasta el 20 de junio de 2028, y la pena por la que fue condenado no prescribiría en España hasta pasados 25 años, lo que se cumpliría en 2037. EFE

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EFE

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