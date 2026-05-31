España-Vaticano, cinco acuerdos clave para una relación fluida pese a las diferencias

José Miguel Blanco

Madrid, 31 may (EFE).- La visita del papa a España llega en un momento en el que el Gobierno y el Vaticano han evidenciado su sintonía en diversas cuestiones gracias a un diálogo fluido, pero no exento de diferencias, que ha permitido lograr cinco acuerdos clave durante los ocho años de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.

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Ese alineamiento en asuntos como la migración, la defensa de la paz, la lucha contra las desigualdades y la forma en que hay que afrontar los desafíos de la Inteligencia Artificial quedó patente en la reunión que León XIV y Sánchez mantuvieron el pasado miércoles en la Santa Sede.

Fue el primer cara a cara entre ambos y tras el que el presidente del Gobierno calificó al pontífice de "brújula moral" en la lucha contra la injusticia y "una inspiración en un mundo muy necesitado de ella".

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Sánchez quiere estar por tanto a la altura de esa consideración y prevé volcarse con el papa en su viaje a España, siendo consciente de lo que León XIV representa para una parte muy importante del país por razones religiosas, éticas o morales.

Fuentes del Ejecutivo señalan que el deseo es que esa visita refleje de manera adecuada el buen momento de las relaciones entre España y el Vaticano, que afirman que existían también durante el pontificado del papa Francisco, y que consideran que se demuestra con la serie de acuerdos que se han ido firmando.

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El último de ellos el que establece un sistema mixto de compensación a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la iglesia católica.

Pese al rechazo inicial de la Conferencia Episcopal al plan de reparación propuesto por el Gobierno tras un informe del Defensor del Pueblo sobre esos abusos, las negociaciones permitieron que el acuerdo se suscribiera el pasado 8 de enero.

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Tensiones hubo también ante la determinación del Gobierno de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, que pasó a denominarse Valle de Cuelgamuros tras la entrada en vigor de la ley de Memoria Democrática.

La Santa Sede afirmó que no se oponía a ello si es lo que determinaban las autoridades competentes, y así se lo trasladó en persona en octubre de 2018 el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin (con quien se reunió también el miércoles Sánchez) a la entonces vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

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Pero uno de los episodios más tensos se produjo en julio de 2019, cuando el Gobierno anunció que presentaría una queja formal al Vaticano por considerar una injerencia las declaraciones del entonces nuncio en España, Renzo Fratini, cuestionando públicamente una exhumación que se realizó finalmente el 24 de octubre de ese año.

Acuerdo hubo igualmente para la resignificación del Valle de Cuelgamuros pese a las discrepancias que se fueron superando sobre la permanencia de los monjes benedictinos y el carácter religioso del enclave.

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Gobierno y Conferencia Episcopal cerraron dos años y medio después, el 24 de enero de 2022, otro acuerdo sobre las inmatriculaciones de bienes realizadas por la Iglesia católica y por el que ésta reconoció que había un millar de bienes cuya titularidad no le constaba o pertenecía a terceros y se abrió a su regularización.

A todo ello se añade un quinto acuerdo, el que hubo en 2023 y por el que la iglesia renunció a las exenciones de los impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, así como a los que afectan a las contribuciones especiales y que estaban fijadas en los acuerdos con la Santa Sede de 1979.

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La suma de todo ello es lo que lleva al Gobierno a insistir en que la relación actual se encuentra en un momento óptimo de colaboración con el Vaticano, y recuerda que antes de esos acuerdos con la Santa Sede, no había habido ninguno desde 2006.

Ese año, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo, se pactó modificar el sistema sobre asuntos económicos derivado del acuerdo de 1979, que supuso la eliminación de la dotación presupuestaria directa del Estado a la financiación de la iglesia

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Pese a la sintonía existente, el Ejecutivo niega que pretenda politizar el viaje del papa a España y que se convierta en una suerte de apoyo a la gestión del Gobierno en asuntos como la migración y que es criticada por la oposición.

El propio Sánchez rechazó tras su encuentro con León XIV que esa sea su aspiración, pero consideró que el hecho de que haya coincidencias en ese y otros asuntos como la apuesta por la paz frente las guerras ilegales, evidencian que la agenda del Gobierno es de puro sentido común.

No faltan decisiones que no han servido precisamente para engrasar la relación bilateral, como el hecho de que fuera la primera vez que los miembros de un Ejecutivo en la actual etapa democrática tomaran posesión en un acto sin crucifijo ni Biblia.

Ha habido también discrepancias en materias como educación y un rechazo total de la iglesia a las políticas relativas al aborto o la eutanasia.

Pero la apuesta, con Félix Bolaños como interlocutor desde que asumió el cargo de ministro de la Presidencia en julio de 2021, es, pese a esos escollos, seguir manteniendo una relación fluida y afianzarla con la visita del papa. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023468624)