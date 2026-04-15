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Hacienda reconoce la "dificultad" de recuperar el impuesto a las energéticas

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Madrid, 15 abr (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reconocido este miércoles la "dificultad" de recuperar el gravamen sobre las empresas energéticas que estuvo en vigor en 2023 y 2024 debido a las "posiciones" de los grupos del Congreso.

En su primer jornada de participación en una sesión de control al Gobierno en el Congreso, España ha respondido a un pregunta del diputado de EH Bildu Oskar Matute, que ha reclamado recuperar esta figura tributaria en un contexto de subida de los precios energéticos con el que "algunos piensan en hacer fortuna", sobre todo las "petroleras".

El ministro ha recordado que España fue "pionera" en la creación de un impuesto para las grandes energéticas que estuvo en vigor los años 2023 y 2024 y que impulsó por real decreto su extensión a 2025, aunque este no fue convalidado y decayó por la oposición de Junts, lo que apunta a la "dificultad de aprobar esta iniciativa" de nuevo.

Ante esta situación, ha añadido, España ha "liderado" una petición -junto a Alemania, Italia, Portugal y Austria- a la Comisión Europea para implantar un impuesto de solidaridad temporal para que las energéticas contribuyan con sus beneficios extraordinarios a aliviar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio. EFE

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