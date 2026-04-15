La meteoróloga de À Punt en la dana: "La gente no sabía lo que se le venía. No puedes protegerte si no te informan"

La jefa de Meteorología de À Punt, Victoria Roselló, ha indicado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, por la que 230 personas perdieron la vida en la provincia de Valencia, que cinco antes de la riada "ya se vio" lo que iba a ocurrir. "La gente no sabía lo que se le venía. No puedes protegerte si no te informan", ha agregado.

Así se ha pronunciado en el juzgado de Catarroja, órgano que investiga la gestión de la riada en un procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso. Ha comparecido en calidad de perito.

En su declaración, la jefa de Meteorología de la cadena valenciana ha manifestado que la situación vivida en la dana "se vio con al menos cinco días de adelanto". "Se sabía que la dana iba a caer en las cuencas de los ríos y que esa agua debía llegar al mar. A cinco días podemos saber en qué zona geográfica iba a caer agua", ha dicho.

"Iba a ser entre el Túria y el Júcar. Esto permitió el viernes previo que informáramos a la dirección de À Punt de que esto iba a pasar para preparar la programación. Se previó en la cadena para cubrir el temporal. La predicción era muy concreta. Todo se cumplía con lo previsto durante el fin de semana", ha expuesto.

Y ha añadido: "Las precipitaciones de todo un año podían caer en las cuencas en una hora. Cuando empieza a ocurrir todo tenemos herramientas que nos permiten conocer dónde y cómo está lloviendo. La asociación valenciana de meteorología vuelca datos en vivo en la red para ser más precisos. Los datos eran muy precisos", ha apostillado.

Así, ha narrado que a las 6 horas del día de la dana empezó a llover "con mucha intensidad, una intensidad torrencial". "A las 7 --ha proseguido-- ya había una redactora en l'Alcúdia informando de la intensidad de la lluvia".

En la zona de la Ribera Alta, ha proseguido, se desplazó la lluvia a Utiel-Requena. "Era la lluvia más cuantiosa desde que hay registros. Es algo inaudito. Supera a Tous. Ahí ya sabemos que la inundación sería histórica. Sólo por la lluvia caída".

Ha recordado que a las 7.36 horas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya activó la alerta roja y la situación era "potencialmente muy peligrosa". "Rojo es riesgo para las personas. Es no salga de casa".

Un poco más tarde, a las 11.52 horas, ha recordado, en À Punt se alertó del peligro de riadas en la costa, donde no llovía y a las 12.20 horas se volvió a advertir del peligro por las lluvias en el interior. "Los ríos cortos y los barrancos que van secos iban a desbordarse y había que alertar a la población", ha añadido.

"ERA ALARMANTE"

La perito ha manifestado que a las 15 horas ya sabía que había fallecidos y 20 minutos más tarde empezó a llover en la cabeza de la rambla del Poyo. "La situación era alarmante. Yo dije textualmente: la situación es crítica, no salgan de sus casas. Se han superado los umbrales, eviten desplazamientos a toda costa. A las 16.30 horas alertamos de nuevo", ha dicho.

A las 17.20 horas, en Turís, en el barranco de Chiva ya cayó la red, ha añadido, para indicar que se iba a triplicar el volumen de agua en un barranco seco. "Esto lo sabemos a las 17 horas. Lo sabemos nosotros y cualquiera que siguiera la información en ese momento porque la información era abierta", ha expuesto.

Y ha añadido: "La rambla del Poyo subía exponencialmente cada cinco minutos. A las 19 horas llegó a más de 2.000 hectómetros cúbicos. El último dato fue a las siete menos cinco, luego el sensor colapsó. Esto hizo saltar todas las alarmas a quien tenía un poco de idea", ha manifestado.

Así, ha comentado que no imaginaban que en el Centro de Emergencias no estuvieran informados de esto. "No se imaginan el grado de frustración de que no se informara a la población", ha lamentado. Además, la meteoróloga ha lamentado que no se convocara el Cecopi hasta las 17 horas, cuando ya había víctimas. "Era evidente que iba a haber víctimas. Debía convocarse a las 7.30 horas", ha expuesto.

"Es inconcebible esa cifra de muertos. Disponemos de las herramientas para avisar a la población. Desde Tous tenemos herramientas y redes de información. Con horas de antelación podemos saber qué iba a pasar, que iba a haber lluvias que iban a afectar a la población de una forma muy grave. No se nos pidió desde Emergencias que informáramos a la población. Es difícil creer que en el Centro de Emergencias no vieran lo que veíamos nosotros", ha criticado.

La perito ha insistido: "Se podrían haber salvado vidas, sin ninguna duda, si se hubieran atendido a los datos que se tenían". "Un mensaje de Es Alert tenía que haber dicho a la gente que subiera a plantas altas. No debían bajar a por los coches. Tenía que haber sido un mensaje muy concreto. No general. La gente no sabía lo que se le venía. Con el agravante de que en la zona no llovía. No puedes protegerte si no te informan", ha resumido.

LA SITUACIÓN DE UTIEL

En relación con la situación de Utiel, la perito ha explicado que el alcalde "salvó muchas vidas" por su conocimiento de la comarca. "Vio que había una catástrofe sin precedentes. Desde la televisión yo rogaba que no salieran de casa las personas porque lo peor estaba por llegar".

"A las 15.30 horas --ha añadido-- la situación era crítica en Utiel, no solo por la desaparición de un camionero por la mañana. Había rescates en tejados". "El alcalde de Utiel contaba que nadie le había avisado y que hacía rescates con medios locales y nos preguntaba a nosotros si sabíamos la evolución", ha señalado.

Sobre Forata, la perito ha manifestado que funcionó "muy bien" y "consiguió laminar la venida". "Hubo preocupación pero hizo su papel. Forata estuvo atendida y había que seguirla, pero lo demás también había que atenderlo. No eran excluyentes. Eran registros que no se habían medido nunca. Solo esto debía poner en máxima alerta a los responsables", ha opinado.

"La catástrofe --ha agregado-- iba a suceder igual pero se disponía de horas para avisar a la población con los datos que teníamos".