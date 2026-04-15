53-69. El Casademont somete al Landes para pasar a semifinales y hacer vibrar a Zaragoza

Zaragoza, 15 abr (EFE).- El Casademont Zaragoza selló en su casa este miércoles su pase a las semifinales de la Final a Seis de la Euroliga Femenina al doblegar a un Basket Landes francés (53-69) que vendió cara su derrota, pero que perdió sus opciones tras el magistral tercer cuarto de las aragonesas.

Al encuentro, el segundo de la eliminatoria tras la victoria del Spar Girona ante el Reyer Venezia (70-64), las rojillas llegaban con la moral alta, campeonas de la liga regular y con el firme apoyo de la grada, que prácticamente abarrotaba el pabellón.

Enfrente tenían a un Basket Landes con el que ya se habían medido en dos ocasiones; en la primera ganaron las de Carlos Cantero por 70-73, pero en el Príncipe Felipe cayeron por 63-65.

Esa igualdad se reflejó en un inicio vibrante, en el que ningún equipo conseguía distanciarse, con un toma y daca marcado por el intensísimo ambiente que imprimían los aficionados locales y los numerosos hinchas franceses desplazados a Zaragoza.

Murjanatu Musa, del conjunto galo, y Merritt Hempe y Helena Pueyo, del Casademont, llevaban la batuta de un duelo que se tuvo que parar varios minutos para atender a Carla Leite, tras recibir un duro golpe en el rostro de Sixtine Macquet.

La base del Casademont se retiró muy dolorida y sangrando, mientras la grada se encendía por la acción y las decisiones del equipo arbitral, que no vio nada punible y, al contrario, pitó personal a Leite.

Sin embargo, el lance azuzó a las rojillas para terminar el primer cuarto por delante (18-19) y comenzar el segundo completamente enchufadas.

Tras la electricidad del inicio, el partido bajó un poco de revoluciones y de ritmo anotador, dinámica que vino bien a las de Cantero para templar y ampliar su ventaja antes de afrontar la segunda parte, a la que el partido llegó 26-35.

Nueve puntos de renta separaban a los dos conjuntos después de un arranque de infarto, un óptimo marcador para el Casademont, que volaba gracias nombres como los de Aminata Gueye (12 puntos) y Ornella Bankolé (7).

Y en la reanudación, Hempe emergió poderosa para sumar cinco puntos en poco más de un minuto y colocar a las rojillas a once por encima (29-40) en un excelente inicio, fundamental para cimentar la victoria de las aragonesas.

Porque antes de que llegara a la mitad el tercer cuarto, el conjunto zaragozano ya se empezó a ir con 16 puntos de renta (30-46), ventaja que aumentó a su final hasta los 22 (40-62) con una Bankolé absolutamente desatada, para casi certificar el triunfo.

Aunque el Landes lo intentó y el Casademont flojeó, los últimos diez minutos sirvieron para sellar el defintivo 53-69 y, con ello, el pase por primera vez de las anfitrionas a las semifinales, en las que les aguarda el viernes el potente Galatasaray.

-⁠ ⁠Ficha técnica:

53 – Basket Landes: (18+8+14+13): Marie Pardon (2), Myriam Djekoundade (0), Murjanatu Musa (19), Becky Massey (5), Leila Lacan (12) -cinco inicial- Wojta (5), Macquet (5), Ewodo (2), Bussiere (3).

69 – Casademont Zaragoza: (19+16+27+7): Mariona Ortiz (2), Merritt Hempe (15), Nadia Fingall (2), Veronika Vorackova (8), Helena Pueyo (2) -cinco inicial- Bankolé (16), Flores (4), Gueye (17), Mawuli (3).

Árbitros: Sonia Teixeira, Petar Pesic y Ioannis Agrafiotis.

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de la Final a Seis de la Euroliga Femenina, disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 10.828 espectadores. EFE

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