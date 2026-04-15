Dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio salvan la vida a una bebé en Murcia

Murcia, 15 abr (EFE).- Dos guardias civiles fuera de servicio han logrado salvar la vida de una bebé de 16 meses que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en Alhama de Murcia cuando se dirigían al cuartel de la localidad de Totana para iniciar su turno, según fuentes del instituto armado.

El suceso tuvo lugar pasada la una del mediodía de este martes, día 14, cuando los agentes circulaban en un vehículo particular y observaron a varias personas en estado de nerviosismo junto a una mujer que sostenía a la menor boca abajo.

Según la información disponible, la niña no respiraba y presentaba signos de cianosis, mientras familiares trataban de reanimarla y alertaban a los servicios de emergencia.

Los agentes intervinieron de inmediato y aplicaron maniobras de desobstrucción adaptadas a lactantes, combinando golpes interescapulares y compresiones torácicas.

Durante la actuación, uno de los guardias civiles mantuvo comunicación telefónica con los servicios sanitarios para informar de la evolución de la menor, que comenzó a recuperar la respiración de forma progresiva.

A la llegada de la ambulancia, la bebé ya respiraba y fue trasladada al centro de salud para su valoración. Horas después, los agentes comprobaron que había recibido el alta y se encontraba en su domicilio junto a su familia. EFE