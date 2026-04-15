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Dominnico celebra diez años con un desfile en la 080 de reivindicación de legado sartorial

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Lara Malvesí

Barcelona, 15 abr (EFE).- Dominnico, la firma de moda tras la que se esconde Domingo Rodríguez Lázaro (Alicante, 1994), ha celebrado este miércoles de 080 Barcelona Fashion sus diez años de trayectoria con un desfile que ha repasado una década de la marca que saltó a la fama por sus tempranas colaboraciones con Rosalía, Beyoncé y Lady Gaga.

En la colección 'Soft Armor', que ha cerrado el día de desfiles en el Port Vell, Dominnico ha vuelto a la carga -aunque con nueva vuelta de tuerca- con sus icónicos bolsos 'baguette', chaquetas bomber, minifaldas, cinturones maxi y corpiños.

"Esta vez he hecho un ejercicio de mirar al pasado, presente y futuro. Echar la vista atrás para ver cómo hemos ido creciendo, lo que hemos ido generando, la forma en la que nos hemos expresado a través de la ropa", ha contado a EFE el valenciano afincado en Barcelona antes del desfile.

El consagrado diseñador, que lleva años levantando expectación con sus desfiles en la pasarela catalana, concibe la moda "como armadura emocional" y a lo largo de los años ha querido mostrar sobre la pasarela sus propias batallas en torno a la "identidad" y la "vulnerabilidad".

Para esta colección otoño 2027, Dominnico ha seguido apostando fuerte a su icónico cuero y al pelo reciclado, aunque también se ha atrevido con tejidos "más de calle", como el denim o el lino.

Su paleta de colores pasa esta vez por tonos "más aguados", combinados con contrastes de blanco, negro y fucsia.

Al desfile de su décimo aniversario han acudido clásicos de sus desfiles y de su universo, desde la modelo Sita Abellán hasta Carmen Lomana, Clara Courel o las 'drag' Violet Chachki y Hugaceo Crujiente.

Muchas de las miradas las ha acaparado Metrika, la rapera catalana que encandila a la generación Z y que recientemente acudió al "confesionario" de uno de los conciertos de Rosalía en Madrid en el marco de la gira 'Lux'.

Antes de Dominnico, este miércoles también ha presentado colección el argentino Lucas Carrieri, con una propuesta inspirada en los videojuegos y AAA Studio, la marca barcelonesa fundada por Arnau Climent, y que esta ocasión ha apostado por la estética punk-rock para una colección llamada '¡¡¡Señora, suélteme el brazo!!!'.

Asimismo, Boulard y su apuesta por la ornamentación y el trabajo artesanal, y la firma XV STRANGE, fundada en 2018 en Madrid por Devins Kulmancha y Jack Lucid, diseñadores de origen guineano que han presentado una colección unisex "que articula la moda como lenguaje vivo que dialoga con las raíces culturales y ancestrales".

Por último, también han desfilado los catalanes Víctor von Schwarz y Txell Miras, siempre valiente con sus deconstrucciones y experimentación.

Miras ha desvelado la propuesta 'Una llàgrima simplificada en el desig'(Una lágrima simplificada en el deseo), una colección conceptual que quería, ha explicado, "trasladar al patronaje y a las texturas el sotobosque emocional del deseo y la soledad". EFE

(foto) (vídeo)

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