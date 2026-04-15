Desmantelan 3 clínicas estéticas ilegales que ofrecían tratamientos de bótox a 150 euros

Barcelona, 15 abr (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado tres clínicas estéticas clandestinas ubicadas en domicilios de las provincias de Tarragona, Valencia y Alicante que ofrecían tratamientos de bótox (toxina butolínica) sin garantías sanitarias ni cualificación profesional a partir de 150 euros, muy por debajo de los 600 euros que cuestan habitualmente estos procedimientos.

En la operación 'Zlata', en la que por ahora se ha detenido a una persona y se investiga a tres más, también se ha desarticulado un centro de almacenamiento en Alicante que distribuía fármacos exentos de control médico a España, Lituania y Reino Unido.

Además, se han incautado 1.248 viales de bótox y 382 jeringuillas de ácido hialurónico, según han detallado este miércoles en rueda de prensa mandos de la Guardia Civil.

La investigación, iniciada en agosto de 2025 mediante el ciberpatrullaje de las cuentas de redes sociales de las clínicas, sigue en curso con el objetivo de cuantificar a los pacientes afectados y el volumen económico de las operaciones, y desarticular otras posibles clínicas clandestinas. EFE

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