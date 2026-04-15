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Selección de México se viste de gala con traje para Mundial 2026 presentado en Guadalajara

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Guadalajara (México), 14 abr (EFE).- Con símbolos de la cultura mexicana y tecnología textil, el traje sastre que vestirá la selección mexicana durante el Mundial 2026 fue presentado este martes en Guadalajara, durante la inauguración de la Volvo Fashion Week que tendrá lugar en esta ciudad hasta el 17 de abril.

El atuendo está compuesto de un saco bordado con el escudo del combinado nacional con colores oscuros en la bolsa izquierda, un pantalón y una corbata verde con detalles alusivos a las culturas prehispánicas y la pasión del fútbol.

En una breve pasarela realizada en la sala principal del bicentenario Teatro Degollado, la marca italiana Calderoni desveló el guardarropa diseñado en colaboración con la Federación Mexicana de Fútbol, el cual será utilizado durante los viajes y la llegada a los hoteles de concentración tanto por jugadores como por cuerpo técnico y directivos.

La directora de marketing de Calderoni, Jeannette Haber, dijo a EFE que cada traje será hecho a la medida por lo que ya han tomado las medidas de cada jugador que ha sido convocado en los juegos amistosos para comenzar a elaborarlos cuando se conozca la lista definitiva de seleccionados.

“Tuvimos que tomar medidas de todos los jugadores. Fue un trabajo arduo y dificilísimo porque no están todos en una misma ciudad o en un mismo país. Son pocos los momentos en los que se concentran todos juntos”, afirmó.

Detalló que el traje está realizado con una tela italiana con características especiales que permiten que se ciña con comodidad al cuerpo, además de tecnología que hace que el medio forro sea ligero y fresco, dado que será utilizado en el verano mexicano.

El saco está lleno de detalles, pues dentro tendrá bordadas frases de aliento a los jugadores y el cuerpo técnico, mientras que en la parte interna del cuello se puede leer la frase “Somos México”.

Haber afirmó que decidieron dar a conocer el traje que Guadalajara, una de las 16 sedes del Mundial 2026, debido a que es una de las ciudades que más representa la mexicanidad y a que el Fashion Week es una plataforma ideal para ello.

“Guadalajara es una ciudad importantísima en México. Como dijeron, muchos de los símbolos más conocidos en el mundo de México son de aquí y qué mejor plataforma que el Fashion Week para hacerlo”, afirmó.

Calderoni presentó a la par tres diseños de conjuntos deportivos inspirados en los colores de la selección mexicana con las palabras “Alma. Juego. Legado”. Aunque no serán vestidos por los jugadores, sí forman parte de la colección especial a propósito de la justa mundialista.

México será sede del Mundial de Fútbol 2026, junto con Estados Unidos y Canadá. EFE

(foto)(video)

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