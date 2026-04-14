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Saka es baja en el Arsenal y Rice "hará todo por jugar" frente al Sporting, según Arteta

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Londres, 14 abr (EFE).- El delantero del Arsenal Bukayo Saka será baja en el encuentro de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Sporting de Portugal, según confirmó este martes su técnico, el español Mikel Arteta, quien remarcó que Declan Rice, que no se entrenó por la mañana, "hará todo por jugar".

"Era algo que llevaba un tiempo arrastrando. Ha sido un problema en el tendón de Aquiles. Esperemos que sea cuestión de días y no de semanas, pero tenemos que ver cómo responde cuando aumente su carga", indicó el entrenador de San Sebastián durante la rueda de prensa previa al duelo que afrontará su equipo en casa y en el que defenderá el 0-1 cosechado en Lisboa.

Arteta indicó que Rice "no estaba en condiciones para entrenar, aunque hará todo lo posible para llegar mañana", al tiempo que expresó que tendrá que esperar a mañana para saber si los tocados Jurrien Timber, Martin Odegard y Riccardo Calafiori, que tampoco se ejercitaron con el grupo, podrán estar disponibles.

Los 'Gunners' tienen una ventaja de 0-1 cosechada en la ida gracias a un tanto de Kai Havertz en el tiempo añadido en Lisboa y otra victoria o incluso un empate este miércoles en el Emirates Stadium asegurarán su presencia por segundo año consecutivo en semifinales del máximo torneo continental.

"El Sporting de Portugal es un equipo que tiene mucha calidad y te puede hacer mucho daño. Lo demostraron en el encuentro de ida y por eso sabemos que mañana va a ser muy difícil. Haremos todo lo posible para ganar y conseguir la clasificación", declaró el técnico español.

El conjunto del norte de Londres vive su peor momento tras cosechar 3 derrotas en los últimos cuatro partidos, quedar eliminados de la FA Cup ante el Southampton, de Championship (Segunda División inglesa), perder la final de la Copa de la Liga ante el Manchester City y ver cómo su diferencia en Premier League, precisamente ante el City de Pep Guardiola, que cuentan con un partido menos, se ha visto reducida a los 6 puntos, a falta del duelo directo entre ambos que tendrá lugar este domingo en el Etihad Stadium. EFE

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