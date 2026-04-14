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Expulsado del pleno un diputado de Vox tras encararse en la tribuna con el presidente

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Madrid, 14 abr (EFE).- El diputado del grupo parlamentario de Vox en el Congreso José María Sánchez ha sido expulsado este martes del pleno tras subir a la tribuna del hemiciclo y encararse con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Célis, que en ese momento estaba ejerciendo la Presidencia.

El incidente se ha producido durante el debate de una proposición no de ley impulsada por el PSOE para documentar la quema de libros durante el franquismo y el golpe de Estado, después de que Sánchez se haya subido hasta en dos ocasiones a la tribuna.

Inicialmente, el diputado de Vox ha sido apercibido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras tener un enfrentamiento verbal con el parlamentario de ERC Jordi Salvador.

Según ha relatado un diputado de Vox que ha asistido al momento del enfrentamiento, Salvador ha llamado a Sánchez "nazi, asesino, analfabeto y gilipollas".

Sánchez ha pedido intervenir en el pleno pero Armengol le ha denegado la palabra y le ha llamado al orden por primera vez.

Tras ello, el diputado de Vox ha subido a la tribuna del hemiciclo a hablar con una letrada del Congreso, y Gómez de Celis -que entonces ya dirigía el debate- le ha llamado al orden por segunda vez.

El parlamentario de Vox ha regresado a su escaño, donde ha vuelto a solicitar intervenir, y al no conseguirlo, de nuevo, ha subido a la tribuna, donde ha mantenido el enfrentamiento con Gómez de Celis, quien le ha indicado en reiteradas ocasiones que abandonase el hemiciclo. EFE

(Vídeo)

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