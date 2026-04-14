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La 'estrella' de Okuda, color e inspiración en busca de jóvenes talentos paralímpicos

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Madrid, 14 abr (EFE).- 'Nuestra próxima estrella', el programa de detección y captación de jóvenes talentos del Comité Paralímpico Español ha encontrado un aliado en Okuda San Miguel, el reconocido artista urbano que se ha encargado de diseñar la nueva imagen del proyecto con la que "impulsar" los sueños de los futuros deportistas con discapacidad.

"Nuestra Próxima Estrella" es un programa del Comité Paralímpico Español (CPE) que recorre las principales ciudades del país y que está diseñado para detectar y captar jóvenes talentos con discapacidad para el deporte de alto nivel con el objetivo de que puedan llegar a competir a nivel internacional en grandes competiciones como los Juegos.

Okuda San Miguel, presidente honorífico de la Fundación 'Coloreando el mundo' (Colouring the world Foundation), dijo sentirse "muy contento de continuar la colaboración que comenzó en París 2024".

"He querido reflejar la llama del deporte paralímpico con una estrella, que es el símbolo con el que empecé hace 30 años. La estrella representa el poder de buscar esa estrella dentro de cada uno", manifestó.

Susana Gaytán, directora general de comunicación, marketing y patrocinios del CPE, dijo que la unión con Okuda celebra una imagen que les representa porque "simboliza que hacen falta muchas partes involucradas para que las cosas funcionen".

"Tenemos la responsabilidad de inspirar al mundo desde la cima y este proyecto de relevo paralímpico de promesas necesitaba el color y la inspiración", comentó Gaytán sobre este proyecto del CPE, Okuda y CaixaBank.

Oscar Sanz, presidente de la Fundación 'Colouring the world foundation', subrayó su "apuesta por un arte para todos como una llama que inspira el deporte para todos".

"Los que llegan a los Juegos son élite pero los de la próxima estrella son gente como nosotros cuando empezamos a pintar hace treinta años, personas anónimas que buscan sueños", manifestó.

El pintor y escultor Okuda San Miguel (Santander, 1980), que ha llenado ciudades de medio mundo de explosiones de color con sus inmensos murales, cumple treinta años en el mundo del arte y lo celebra con varias exposiciones, instalaciones, conciertos y clases a lo largo de este 2026. EFE

(foto)

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