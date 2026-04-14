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Infografías del martes 14 de abril

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FMI BANCO MUNDIAL - El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta la última edición de su Informe Global de Perspectivas tras adelantar que los efectos de la guerra de Irán han obligado al organismo a empeorar las perspectivas de crecimiento global.

BALONCESTO NBA - Así quedan los cruces de play-in y playoffs de la NBA.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Previa del partido Bayern-Real Madrid.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Previa del partido Arsenal-Sporting Lisboa,

RESERVA AGUA - El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada martes los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles, que en los últimos meses se ha mantenido en niveles de récord histórico.

VIVIENDA ALQUILER - Los alquileres que se revisen ahora podrán subir hasta un 2,47 %, según el índice de referencia publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje más elevado que se registra desde que empezó a elaborarse.

FÚTBOL LIGA - Resultados del la jornada 31 de LaLiga.

VIOLENCIA MACHISTA - Desde 2003, 1.359 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España.

jlo/lml

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