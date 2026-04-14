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El Gobierno crea la oficina para indemnizar a las víctimas de abusos de la Iglesia

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Madrid, 14 abr (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de la Oficina para el reconocimiento y la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que tramitará las solicitudes de reparación para indemnizar a las víctimas cuyos casos hayan prescrito.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha anunciado que esta oficina estará disponible a partir de mañana 15 de abril.

Según el protocolo que firmaron el pasado 30 de marzo el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, este mecanismo pionero contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones.

El Ministerio recibirá las solicitudes y el Defensor del Pueblo las evaluará y elaborará una propuesta de reparación y establecerá las cuantías de las indemnizaciones, lo que se comunicará a las partes.

Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso y si éste no fuera posible, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo. EFE

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