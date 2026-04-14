Condenado por tratar de matar a un hombre y agredir a otro por su orientación sexual en una playa de Calvià (Mallorca)

Un hombre ha aceptado este martes una condena a cuatro años y siete meses de cárcel por intentar matar a un varón y agredir a otro en una playa de Calvià (Mallorca) por su orientación sexual.

Las partes han llegado a un acuerdo de conformidad antes de la celebración del juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares y el hombre ha sido condenado a tres años y cinco meses de prisión por intento de homicidio y un año y dos meses por un delito de lesiones.

En ambos casos se ha tenido en cuenta como agravante la discriminación por orientación sexual al entenderse que actuó movido por su odio a las personas homosexuales.

El acuerdo, que rebaja las penas inicialmente previstas, tiene en cuenta igualmente que el ya condenado, en prisión desde septiembre de 2024, ha abonado a las víctimas una indemnización que suma los 28.000 euros.

La primera de las dos agresiones, según ha reconocido el individuo, ocurrió sobre las 15.00 horas del 29 de agosto de 2024 en una zona poco concurrida de una playa de Calvià, cuando movido por el desprecio por su orientación homosexual, aprovechó que el perjudicado estaba orinando para propinarle un puñetazo.

A continuación comenzó a golpearle en la cabeza con una piedra de tamaño considerable y, más adelante, con un martillo. La víctima sufrió lesiones por las que tuvo que ser hospitalizado y estuvo de baja por estrés postraumático.

Un mes después, sobre las 13.35 horas del 20 de septiembre de 2024, el acusado se dirigió hacia su segunda víctima, quien se encontraba en compañía de su marido, y le propino un puñetazo en la nuca. El perjudicado cayó por un terraplén de unos diez o doce metros de altura y sufrió un traumatismo craneoencefálico por el que tuvo que recibir atención médica.