El precio de la luz en España para este 15 de abril

La tarifa de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio dela luz en España? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este miércoles 15 de abril.

Al cambiar todos los días, es importante mantenerse informado sobre los precios de la energia eléctrica.

Precio del servicio eléctrico

Día: 15 de abril

Tarifa promedio: 60.65 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 141.4 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: -0.81 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 15 de abril, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 112.45 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 95.9 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 88.9 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 75.43 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 74.09 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 74.57 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 85.8 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 114.4 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 118.4 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 82.9 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 5.41 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -0.3 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.5 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.81 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.81 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 0.84 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 41.59 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 103.06 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 141.4 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 123.89 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 118.9 euros por megavatio hora.