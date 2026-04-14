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Bustinduy afirma que no se va a ceder ni un milímetro en la regularización de inmigrantes

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Eibar (Gipuzkoa), 14 abr (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha dicho este martes que es fundamental que la regularización de inmigrantes "se desarrolle con todas las garantías", y ha advertido de que el Gobierno no va a "ceder un milímetro" en esta cuestión.

"No vamos a ceder un milímetro en la defensa de los valores, que son los valores de la humanidad, los valores del cristianismo, si me apura, los que está defendiendo el papa, al que, por sus palabras, hoy hay quien ataca desde los despachos del poder", ha destacado Bustinduy en Eibar, donde ha participado en el acto de proclamación de esta localidad guipuzcoana como Lugar de Memoria Democrática.

Ha recalcado que "quien vive aquí, quien trabaja aquí, tiene que tener responsabilidades, pero también tiene que tener derechos". "Ese es un principio en el que todas las personas de bien estarán de acuerdo", ha remarcado en declaraciones a los periodistas.

Parece, ha dicho, que "el signo de los tiempos es resignarse frente a la xenofobia, frente al autoritarismo, frente a la generación de chivos expiatorios para echarle la culpa de los males de la sociedad a quienes menos tienen".

"El mensaje que enviamos hoy es justamente el contrario. No queremos que haya trabajadores ni trabajadoras sin derechos, no queremos que haya vecinos y vecinas de segunda, no queremos discriminación, no queremos explotación y, por supuesto, este proceso se va a hacer con todas las garantías, pero también con toda la firmeza. España tiene compromisos en materia de Derechos Humanos", ha enfatizado.

Preguntado por el auto del juez Juan Carlos Peinado que propone juzgar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por cuatro delitos, ha afirmado que "el tiempo pondrá a cada quien en su lugar".

"Este procedimiento se estudiará en las facultades de Derecho y algún día miraremos atrás y sentiremos estupor ante algunas de las cosas que estamos viendo en esta legislatura. Que la justicia haga su trabajo y el tiempo pondrá a cada quien en su lugar", ha subrayado. EFE

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