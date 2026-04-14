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Eibar celebra un especial Día de la República con su reconocimiento como lugar de memoria

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San Sebastián, 14 abr (EFE).- La localidad guipuzcoana de Eibar, primera población española en proclamar la II República en 1931, celebrará este martes este hito de una manera especial, con una jornada conmemorativa en la que su reciente reconocimiento como lugar de memoria democrática cobrará especial protagonismo.

Según avanza el Ayuntamiento de Eibar en una nota, los actos de conmemoración tendrán como escenario principal la plaza de Unzaga, "símbolo del compromiso histórico de la ciudad con los valores democráticos".

Está previsto que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, tome parte en el programa de actividades, en el que también estarán presentes el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; el alcalde de Eibar, Jon Iraola; la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, y el director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, Alberto Alonso.

El programa arrancará por la mañana con un acto institucional que se abrirá con la interpretación al violín de la reconocida pieza popular 'Anda jaleo', tras la que el alcalde, Jon Iraola, dará la bienvenida a los participantes.

Seguidamente, intervendrá la viceconsejera vasca de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón, antes de dar paso a la lectura de un fragmento del acta de proclamación de la II República y a la reflexión sobre la República que hizo en su momento el poeta Antonio Machado.

Tras la interpretación de la pieza 'Café de chinitas', de Federico García Lorca, tomará la palabra Fernando Martínez. Después de su alocución se descubrirá una placa conmemorativa de la designación de Eibar como lugar de memoria democrática y a continuación los asistentes llevarán a cabo una ofrenda floral.

Un dantzari bailará seguidamente un 'aurresku' de honor, al son del txistu, como prefacio a la intervención del ministro Pablo Bustinduy.

Finalmente, la interpretación de la canción típica vasca 'Txoria txori' de Joxean Artze y Mikel Laboa pondrá punto final al acto.

Este evento conmemorativo, que "combinará solemnidad y participación con el objetivo de acercar la memoria democrática", se desarrollará íntegramente en la plaza Unzaga, espacio oficialmente reconocido como lugar de memoria y en el que quedará instalada la citada placa como reconocimiento al papel histórico de Eibar en la proclamación de la II República.

El alcalde, Jon Iraola, ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta conmemoración ya que, según ha explicado en una nota, recordar que la localidad armera "fue protagonista de un momento clave en la historia de nuestro país" no solo constituye "un ejercicio de memoria sino también un compromiso con los valores democráticos que hoy defendemos".

Ya por la tarde, el teatro Coliseo será escenario de una mesa redonda titulada: 'Avances sociales de la II República y el papel de las mujeres', en la que participarán Cristina Almeida, Manuela Carmena, Paquita Sauquillo e Irene Hernando, esta última como moderadora. EFE

(foto)

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