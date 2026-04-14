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Almeida no sabe si es delito, aunque cree que sí, pero está seguro de que el proceder de Begoña Gómez es una "golfada"

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "golfada" la actuación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y algo que "no se hubiera permitido en ningún otro caso", más allá de que sea algo delictivo, que cree que también.

El juez que investiga el 'caso Begoña Gómez' ha acordado procesarla por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional.

"A mí me parece una golfada desde el punto de vista ético, que es anterior al derecho penal. Y digo que es una golfada porque no hay ninguno en esta sala que llame al rector de la Universidad Complutense y venga a nuestro despacho. No hay ninguno en esta sala, y me incluyo a mí, que llame al presidente de Indra, de Google o de Telefónica y vaya y nos reciba. Probemos Probemos cualquier español medio a hacer eso", ha retado desde la Escuela Municipal de Oficios.

A la espera del fallo final, el alcalde ha insistido en que la actuación de Begoña Gómez no es sólo una cuestión de derecho penal sino que es "una golfada que no se hubiera permitido en ningún otro caso".

"Y pretender que es normal que la mujer del presidente del Gobierno tenga una asistente, que participe en sus negocios privados, que se permita llamar a un rector a su despacho en Moncloa, que llame a presidentes de grandes empresas del Ibex 35 y estos la reciban y le paguen un software, salvo que te llames Begoña Gómez y seas mujer de Pedro Sánchez, a ninguno de los que estamos aquí o de los que nos crucemos por la calle nos lo hubieran hecho. Y eso no sé si será delito, que creo que sí, pero lo que sé es que es una golfada", se ha despedido.

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