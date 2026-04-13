Sumar y Podemos celebran la derrota del autoritarismo en Hungría: Es también la de Vox

(Actualiza la NA1141 con declaraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y del portavoz de Podemos, Pablo Fernández)

Barcelona/Madrid, 13 abr (EFE).- Sumar y Podemos han celebrado este lunes el resultado de las elecciones en Hungría, en las que el conservador Péter Magyar se ha impuesto al hasta ahora presidente, el ultranacionalista Viktor Orbán, y han coincidido en que es también una derrota de Vox y Santiago Abascal en España.

Así lo ha dicho el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun: "Ayer quien pierde las elecciones también fueron Vox y Abascal. Orbán ha sido uno de sus grandes valedores", ha dicho en declaraciones en las Jornadas Internacionales de Moda de Autor Europea, en Barcelona.

Urtasun ha sostenido que Orbán "facilitó financiación" a Vox a través de bancos húngaros y que el hasta ahora presidente húngaro ha sido "un gran aliado de Santiago Abascal".

Para el ministro, la derrota de Orbán es "una grandísima noticia para Europa" porque va a permitir que Hungría salga "de la senda del autoritarismo" a la que considera que la ha llevado el mandatario en los últimos años.

"Sale derrotado el autoritarismo y un peón de Putin y Trump en el corazón de la Unión Europea", ha subrayado el también dirigente de Comuns, quien mantiene que, con la victoria de Magyar, el país se reincorpora "al carril del europeísmo y la democracia".

En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Sumar, Yolanda Díaz, que en un acto en Madrid ha calificado como una "buena noticia" que los populismos y la extrema derecha "abandonen" los gobiernos de los Estados miembros de la UE y que, por tanto, dejen de condicionar las políticas públicas en la Comisión Europea.

Tras asegurar que es "muy importante para la Europa social", Díaz ha querido mandar un "mensaje positivo" y de "tranquilidad" a los progresistas, al señalar que la extrema derecha "no es una ola invencible", como se está viendo en distintos comicios que se están celebrando, ha apuntado.

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha considerado también una "muy buena noticia" la derrota de Orbán y de la "caterva que le ha apoyado hasta ahora", en referencia a los presidentes de EE.UU, de Rusia y de Israel.

"Orbán es uno de los principales financiadores de la ultraderecha en Europa y también en España, y uno de los principales financiadores de Vox Es una buena noticia su derrota, ha comentado en una rueda de prensa.

Sin embargo, ha hecho hincapié en que "ninguna persona de izquierdas puede alegrarse mucho" de que haya ganado alguien como Péter Magyar, porque "hasta hace dos años estaba en el partido de Orbán".

Por otro lado, Urtasun ha acusado al PP de haber "callado" ante las "amenazas" proferidas por parte del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que achacó a España haber abierto una "guerra diplomática" contra su país.

El ministro se ha pronunciado así preguntado por unas declaraciones en las que el presidente de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, tachaba de "oportunista" el 'No a la guerra' entonado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Lo que estamos esperando todavía por parte del PP es que condenen la guerra y las palabras de Benjamin Netanyahu, que amenazó a nuestro país. Les pediría a PP y Vox que, cuando tengan que elegir entre Netanyahu y España, elijan a su país", ha concluido. EFE