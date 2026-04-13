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La española Awa Fam elegida por las Seattle Storm en el número 3 del draft de la WNBA

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Washington, 13 abr (EFE).- Awa Fam fue elegida este lunes en el tercer puesto del draft de la WNBA por las Seattle Storm, convirtiéndose en la española seleccionada en mejor posición de la historia.

La pívot del Valencia Basket, de 19 años, considerada como una de las jugadoras más prometedoras del planeta, partía como una de las favoritas de acuerdo a los expertos en el draft, incluso como potencial número 1.

Finalmente, fue la estadounidense Azzi Fudd, de las UConn Huskies de la NCAA, la primera seleccionada por las Dallas Wings en este draft celebrado en Nueva York.

Fudd toma el relevo de Paige Bueckers en 2025 y Caitlin Clark en 2024.

Awa Fam obtuvo la selección más alta de un español en la historia tanto de la WNBA como de la NBA, superando el 'pick' 15 de Raquel Carrera en 2021 y el quinto puesto de Ricky Rubio en 2009.

Las Storm son una de las franquicias más laureadas de la WNBA con cuatro campeonatos (2004, 2010, 2018 y 2020). En 2025 cayeron en primera ronda de 'playoff'. EFE

(foto)

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