Hoy será noticia. Martes, 14 de abril

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El Gobierno prevé aprobar este martes la regularización para medio millón de migrantes

Madrid (EFE).- El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el real decreto para la regularización de las personas migrantes que viven en España sin papeles, con el que planea dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas.

El pasado viernes, el Consejo de Estado remitió al Ejecutivo su dictamen sobre este texto; en los últimos días, el Gobierno ha estado trabajando para pulirlo en base a sus consideraciones y el plan es aprobarlo por fin este martes.

JUICIO ÁBALOS

Un ex alto cargo de Transportes, testigo clave en el juicio a Ábalos en el Supremo

Madrid (EFE).- La quinta jornada del juicio por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos cuenta este martes con uno de los testigos clave, el subsecretario de Transportes en quien el también exdirigente socialista dice que delegó la tramitación de los contratos de mascarillas que están bajo sospecha.

Se trata de Jesús Manuel Gómez, cesado por el ministro Óscar Puente en 2024, en medio de la investigación tras los resultados de la auditoría sobre los contratos encargada que tanto Ábalos como su exasesor Koldo García, también acusado, cuestionan.

JUICIO KITCHEN

Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía, declara como testigo en el juicio de Kitchen

Madrid (EFE).- El exsenador y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó declara este martes como testigo en el juicio del caso Kitchen que sienta en el banquillo a la cúpula de Interior en el gobierno del PP de Mariano Rajoy, con el exministro Jorge Feernández Díaz y el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez como principales acusados.

Tras arrancar este lunes la segunda semana de juicio con la fase testifical, también está previsto que declaren este martes el comisario Enrique Barón, jefe de la Comisaría General de Información entre 2012 y 2017; y el comisario Mariano Hervás, quien fuera número dos del comisario Enrique García Castaño, El Gordo, quien ha sido exonerado de este juicio por motivos de salud.

TRANSPORTE CARRETERA

Gobierno aprueba hoy decreto ley para adaptar el precio de transporte al de combustible

Madrid (EFE).- El Gobierno aprobará este martes un real decreto-ley por el que se modificará la fórmula de revisión obligatoria del precio del transporte de mercancías por carretera en función de la variación del precio de combustible sin necesidad de otras adicionales en futuras situaciones.

El departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) se reunió ayer lunes con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y concretaron los puntos ya acordados el pasado 30 de marzo y que deberán incorporarse de inmediato en las relaciones mercantiles tras la aprobación del decreto-ley.

ESPAÑA INFLACIÓN

El INE publica el IPC de marzo

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este martes el índice de precios de consumo (IPC) correspondiente al mes de marzo.

El INE ya adelantó que la inflación repuntó el mes pasado al 3,3 % interanual como consecuencia del encarecimiento de los carburantes en el contexto de la guerra de Irán.

CORTES CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León constituye sus Cortes, que presidirá el PP tras su pacto con Vox

Valladolid (EFE).- Castilla y León constituye este martes sus Cortes autonómicas en su XI Legislatura bajo la presidencia de nuevo, siete años después, de procurador del PP tras el pacto alcanzado entre los populares y Vox.

Un total de 82 procuradores, uno más que en la pasada legislatura tras sumar un escaño por población la provincia de Segovia, se sentarán en los sillones del Parlamento autonómico, presidido por el segoviano Francisco Vázquez (PP), que en el pasado mandato ocupó la vicepresidencia de la Cámara cuando fue Vox quien ostentó su presidencia en la figura de Carlos Pollán.

ESCUELAS INFANTILES

Las cuidadoras de 0 a 3 años se reúnen hoy con Educación para tratar mejoras laborales

Madrid (EFE).- Las cuidadoras de las escuelas infantiles acuden este martes a una reunión con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para tratar de avanzar en una solución a sus quejas laborales, después de entrar ayer lunes en su segunda semana de huelga indefinida en Madrid.

La huelga de personal en las escuelas infantiles madrileñas cumplirá hoy una semana y la portavoz de Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), Rosa Marín, confía en que el ministerio proponga una hoja de ruta que "sea viable y acorde" con sus principales reivindicaciones, que son bajar las ratios máximas de bebés y niños y niñas en las aulas de 0 a 3 años y mejorar sus salarios.

FÚTBOL SEGURIDAD

Cerca de 1.500 efectivos para el partido de Champions entre el Atleti y el Barça

Madrid (EFE).- Cerca de 1.500 efectivos de seguridad y emergencias integrarán el dispositivo de seguridad para el partido de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League que disputarán este martes el Atlético de Madrid y el F. C. Barcelona a partir de las 21:00 horas en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Según informa la Delegación del Gobierno en Madrid, se prevé la asistencia de cerca de unos 3.500 aficionados del club azulgrana, en un estadio que presentará para el encuentro el aforo completo de 69.000 asistentes.

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Eibar celebra un especial Día de la República con su reconocimiento como lugar de memoria

San Sebastián (EFE).- La localidad guipuzcoana de Eibar, primera población española en proclamar la II República en 1931, celebrará este martes este hito de una manera especial, con una jornada conmemorativa en la que su reciente reconocimiento como lugar de memoria democrática cobrará especial protagonismo.

Los actos de conmemoración tendrán como escenario principal la plaza de Unzaga, "símbolo del compromiso histórico de la ciudad con los valores democráticos".

CINE INFORME

Presentación de un análisis sobre la asistencia en 2025 en España a los cines

Madrid (EFE).- La Federación de Cines de España (FECE) presenta este martes el dossier anual 'Las salas de cine. Datos 2025', en el que se analiza la asistencia en España a los cines.

Asistencia que en 2024 retrocedió tras tres años de crecimiento.

MODA 080

Adolfo Domínguez presenta su colección 'El número'

Barcelona (EFE).- Adolfo Domínguez se estrena en la 080 Barcelona Fashion con la presentación de su colección 'El número' en la primera jornada de moda de la pasarela catalana.

Pasarela por la que también desfilarán las creaciones de Escorpion, SKFK, Custo Barcelona y Bolaño.

PHOTOESPAÑA 2026

Presentación de la programación de la XXIX edición de PHotoEspaña

Madrid (EFE).- La XXIX edición de PHotoEspaña se celebra del 13 de mayo al 13 de septiembre bajo el lema 'Volver a imaginar' y con una programación enfocada a la creatividad y la experimentación fotográfica.

Programación que María Santoyo, directora de PHotoEspaña, detalla este martes en el acto de presentación del festival.

EL TIEMPO

Tiempo estable, con lluvias en zonas del norte y ascenso de las temperaturas

Madrid (EFE).- Este martes se prevé tiempo estable en la península y Baleares, excepto en el noroeste y área cantábrica donde se registrarán precipitaciones débiles, con ascenso generalizado de temperaturas y rachas de viento muy fuertes, de cierzo en los prelitorales de Tarragona y Castellón, y de tramontana en Ampurdán y nordeste del archipiélago balear.

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones débiles en Galicia y área cantábrica, lluvias que podrán afectar también -de forma aislada- al norte del Sistema Central, la Ibérica y Pirineos, donde serían en forma de nieve a partir de 1.100/1.300 metros.

EFE

plv