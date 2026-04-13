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El dueño de Villafuel rechaza responder en el juicio de las mascarillas por su imputación en la Audiencia Nacional

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Claudio Rivas, dueño de Villafuel --la empresa epicentro de la presunta trama de hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional--, se ha negado a responder, por su condición de investigado en esa causa, a las partes en el juicio del Tribunal Supremo sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia.

"No voy a contestar", se ha limitado a decir Rivas, en su citación como testigo este lunes, a las acusaciones y defensas, reiterado la misma respuesta ante todas las preguntas en el juicio en el que están acusados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

El presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha recordado a Rivas que, por ley, tiene derecho a "no declarar y a no confesarse culpable", al estar imputado por unos hechos similares, si bien le ha instado a "decir la verdad".

Durante el turno de Alberto Durán, el letrado que representa al PP y que lidera la acusación popular, Martínez Arrieta ha llamado a las partes a abstenerse de preguntar y que documenten las preguntas por escrito que consten.

OTRO SOCIO DE ALDAMA SE NIEGA A DECLARAR

En esos mismos términos, Javier Serrano, socio de Aldama y también investigado en la Audiencia Nacional, ha rechazado responder a las preguntas de las partes. El presidente del tribunal ha reiterado que es preferible seguir el mismo procedimiento que con Rivas.

Así las cosas, el fiscal jefe de Anticorrupción ha pedido que se reproduzca la grabación de su testifical en fase de instrucción para preguntarle si se ratifica en esas manifestaciones.

La abogada del exasesor, Leticia de la Hoz, ha señalado que "no hay contradicción" porque no es que no ratifique lo declarado en instrucción, sino que "se acoge a su derecho de no declarar".

El tribunal se ha retirado a deliberar durante diez minutos y, finalmente, ha dado la razón a la Fiscalía. De este modo, se ha reproducido en el Salón de Plenos la grabación de la testifical de Serrano ante el magistrado instructor Leopoldo Puente.

Martínez Arrieta le ha preguntado si quiere hacer "algún complemento o alguna anotación" a dicha declaración, a lo que, de nuevo, ha respondido que no.

UN EMPRESARIO ADVIRTIÓ A ÁBALOS SOBRE RIVAS

Por su parte, el empresario Manuel Salles ha indicado como testigo que envió un correo electrónico al exministro en enero de 2022 avisándole sobre que "los defraudadores del combustible" estaban "haciendo fechorías". "Por suerte me habéis hecho caso", celebró.

"Villafuel no va a ser operadora, por mucho que esponsorice al Zamora, tome acciones en los restaurantes de las Torres o mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de Fomento", decía en el mensaje, que también remitió a Israel Pilar Ortiz, otro socio de Aldama.

Y ha añadido que el dueño de la operadora de hidrocarburos "iba con un recibo de Ábalos" en un restaurante, aunque desconocía sobre qué era. Según su relato, Rivas aseguraba que iban a conseguir la licencia por la "influencia" que tenían, lo que a Salles le "sentó mal".

"Yo, por lo poco que llegué a conocer tanto a Ábalos como a Koldo, les vi gente muy normal", ha declarado como testigo el empresario, , investigado en la Audiencia Nacional por un caso de hidrocarburos.

Salles ha manifestado que le parecía "injusto lo que se estaba hablando del señor Ábalos" y que por eso le escribió. Así, celebró que Villafuel no obtuviera la licencia: "Yo le dije a Ábalos: 'Mira, me parece bien que no le deis esta licencia'".

Además, el empresario ha negado que viajara a Canarias con Koldo para reunirse con el expresidente de las islas y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para gestionar o proyectar negocios de depósitos fiscales relacionados con hidrocarburos. "Es más, no sé ni cómo funciona", ha añadido.

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