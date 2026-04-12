Manu Guix: "Muchas veces la gente me menosprecia por no cantar en castellano"

Guillermo Cabellos

Barcelona, 12 abr (EFE).- El músico y productor Manu Guix ha lanzado el EP ‘Galàxies’, un monográfico sobre todas las formas del amor cantado en catalán, una decisión artística que, según denuncia en una entrevista con EFE, "muchas veces" le ha costado el menosprecio de alguna gente por “no cantar en castellano”.

El artista cuenta que este 'Galàxies' (Medusa), un trabajo formado por seis cortes de temática espacial, surgió de su voluntad de hacer un disco que hablara del amor "en todas sus facetas", y que el imaginario cósmico de los temas se dio como "fruto del azar".

"Empecé a componer una canción que hablaba de esas personas que son muy importantes en nuestra vida, pero que no siempre están con nosotros. Ahí me vino la imagen de que estas personas son como satélites que orbitan a nuestro alrededor e inmediatamente apareció el título 'Un satèl·lit orbitant'", desentraña Guix.

Con los dos siguientes temas ocurrió algo similar, ya que en 'Astres' quiso contar una de esas noches de pareja "loca y desinhibida que termina convirtiéndose en orgía en la que se alinean los astros" y en 'Galàxies' se topó con el verso "El nostre amor s'anirà transformant viatjant per les galàxies".

"De repente vi que ahí había un hilo conductor del que poder tirar que me ha servido como narrativa para ir explicando este discurso del amor a través de estas imágenes cósmicas", comenta el compositor, que cerró el EP con otras tres referencias espaciales: 'Més enllà dels estels', 'A anys llum' y 'Objectiu: la lluna'.

En cuanto a la elección del amor como telón de fondo, Guix la achaca a su edad, ya que, con 46 años recién cumplidos, asegura que ha entendido que "lo más importante en esta vida es querer y ser querido".

"Además, con el paso de los años te das cuenta de que el amor cambia y se transforma, que se puede querer de mil maneras diferentes y que el amor son muchas cosas. A veces es dejar marchar a alguien o renunciar a algo y terminas por entender que es el amor el que guía tus pasos", explica el productor catalán, que en 'Galàxies' ha tratado el amor desde la pareja, la relación paternofilial, la familia o la pasión.

En lo musical, el trabajo es eminentemente pop, aunque también bebe del soul o el funk, algo que Guix justifica con que, a menudo, sale la "pátina" de la música que ha escuchado siempre, lo que lo lleva hacia Stevie Wonder, Elton John, Sting o la Motown.

Sin embargo, el proyecto está a medias, porque el compositor ya está trabajando en 'Galàxies II', una segunda parte que completará el álbum, de la que de momento solo existen bocetos.

"Lo único que sé es que saldrá en abril de 2027. Me gustaría que fueran otras seis canciones con títulos cósmicos, y ya veremos si son de amor, de desamor o yo qué sé", adelanta Guix.

Lo que sí tiene claro es que serán en catalán, el idioma en el que compone, piensa y habla con padres, hijos y amigos, algo no siempre comprendido en el resto de España, donde el músico es muy conocido por su participación como profesor en el programa OT.

"Muchas veces la gente me increpa por redes o me menosprecia por no cantar en castellano. A menudo muestran muy poca inteligencia, muy poca empatía, muy poca voluntad de entendimiento y muy poco respeto hacia las lenguas y hacia la diversidad cultural", denuncia Guix.

A esto, el compositor añade que hay quien piensa que es "un fracaso por cantar en catalán", que le escuchan "cuatro gatos" y que "tendría más público cantando en castellano", algo que él achaca a la falta de miras de muchos.

"La gente no entiende que yo canto en catalán porque es lo que me sale. Además, yo no quiero cantar por toda España. ¿Tú sabes lo feliz que soy haciendo un concierto a una hora y media en coche de casa? ¿Qué tengo que hacer, coger un vuelo e irme a Málaga a tocar, tener que pasar la noche en un hotel y llegar a casa al día siguiente? No me interesa hacer eso, tengo 46 años y ya actúo 50 veces al año en Cataluña", remata Guix.

El primero de los conciertos de esta nueva gira tendrá lugar el 18 de abril en el Festival Strenes de Girona, al que seguirán un puñado de fechas a lo largo del verano, antes de parar de nuevo tras la presentación del disco en Barcelona el 24 de octubre en la Sala Apolo, en el marco del Festival Empremtes. EFE

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