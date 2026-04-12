España, medalla de bronce por países en el maratón de marcha masculino

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa y José Manuel Pérez, los tres integrantes del equipo español de maratón de marcha, lograron este domingo la medalla de bronce por países en el Campeonato del Mundo de la distancia que se disputa en Brasilia (Brasil).

La cita mundialista, que por primera vez se celebró en Sudámerica desde su primera edición en 1961, llegó con un nuevo cambio en las distancias. Tras la desaparición de los 50 km en 2022 y la introducción de los 35 km, el campeonato estrenó las pruebas de medio maratón (que sustituye a los tradicionales 20 km) y maratón, después de que en la pasada edición se incorporara el relevo mixto de maratón.

El primero de los tres españoles en entrar en meta fue Manuel Bermúdez, que fue duodécimo con 3h13:10, un puesto más arriba que el gallego Daniel Chamosa, que entró a la vez con el mismo crono. José Manuel Pérez, el campeón nacional de la distancia, fue decimosexto con 3h13:39.

Por equipos la victoria fue para Japón, impulsada por el triunfo individual de Hayato Katsuki con 3h04:58, seguido de Italia.

A nivel individual Katsuki fue vencedor, acompañado en el podio del ecuatoriano David Hurtado, que hizo récord de área sudamericano con 3h05:57. Cerró el podio el también japonés Kazuya Wai con 3h06:03. EFE