Espana agencias

España, medalla de bronce por países en el maratón de marcha masculino

Guardar

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa y José Manuel Pérez, los tres integrantes del equipo español de maratón de marcha, lograron este domingo la medalla de bronce por países en el Campeonato del Mundo de la distancia que se disputa en Brasilia (Brasil).

La cita mundialista, que por primera vez se celebró en Sudámerica desde su primera edición en 1961, llegó con un nuevo cambio en las distancias. Tras la desaparición de los 50 km en 2022 y la introducción de los 35 km, el campeonato estrenó las pruebas de medio maratón (que sustituye a los tradicionales 20 km) y maratón, después de que en la pasada edición se incorporara el relevo mixto de maratón.

El primero de los tres españoles en entrar en meta fue Manuel Bermúdez, que fue duodécimo con 3h13:10, un puesto más arriba que el gallego Daniel Chamosa, que entró a la vez con el mismo crono. José Manuel Pérez, el campeón nacional de la distancia, fue decimosexto con 3h13:39.

Por equipos la victoria fue para Japón, impulsada por el triunfo individual de Hayato Katsuki con 3h04:58, seguido de Italia.

A nivel individual Katsuki fue vencedor, acompañado en el podio del ecuatoriano David Hurtado, que hizo récord de área sudamericano con 3h05:57. Cerró el podio el también japonés Kazuya Wai con 3h06:03. EFE

Últimas Noticias

33-23. Villa de Aranda da un paso de gigante por la permanencia

Infobae

1-0. El Granada agarra media permanencia y complica la de la Cultural

Infobae

Andreeva conquista Linz, segundo título del 2026

Infobae

1-1. Osasuna y Betis empatan en un duelo intenso y con alternativas

Infobae

Dinamarca, país más laureado en el Campeonato de Europa de Huelva

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

A Pedro Sánchez no le salen los números, según las encuestas: el PP conseguiría mayoría absoluta con Vox disparado

A Pedro Sánchez no le salen los números, según las encuestas: el PP conseguiría mayoría absoluta con Vox disparado

Niegan la incapacidad permanente a un carpintero que sufrió una lesión en la mano izquierda: los daños son permanentes, pero no le impiden trabajar

Detienen a un hombre con orden de alejamiento tras la muerte de una mujer que se precipitó desde una terraza en Pamplona

Un coche de la Policía Nacional choca contra una vivienda en Valencia y provoca un incendio

España registra un nivel inédito de licitaciones en defensa con casi 21.000 millones de euros adjudicados en diciembre de 2025

ECONOMÍA

Tus manos pueden marcar la diferencia en una entrevista de trabajo: qué hacer, cómo colocarlas y qué gestos evitar

Tus manos pueden marcar la diferencia en una entrevista de trabajo: qué hacer, cómo colocarlas y qué gestos evitar

Puedes tener dos trabajos diferentes aunque uno de ellos sea jornada completa, siempre y cuando no se infrinja ninguno de estos puntos

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura

El Tribunal Supremo avala que las empresas den más flexibilidad de teletrabajo a los directivos que al resto de la plantilla

Las casas más baratas en los puntos más altos de España: el precio de la vivienda en las montañas parte de los 78.000 euros

DEPORTES

Alcaraz - Sinner, en directo: sigue la final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo

Alcaraz - Sinner, en directo: sigue la final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino

El homenaje a Carolina Marín en Huelva: “Me despido del bádminton, que ha sido mi vida y mi pasión”

A qué hora y dónde ver la final de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

La difícil gestión de una retirada como la de Carolina Marín, según los psicólogos: “Deben aprender a verse como algo más que un atleta”