33-23. Villa de Aranda da un paso de gigante por la permanencia

Aranda de Duero (Burgos), 12 abr (EFE).- Tubos Aranda Villa de Aranda ha dado un paso de gigante en pos de su objetivo de lograr la permanencia a costa de un Rebi Balonmano Cuenca (33-23) que prácticamente en ningún momento ha tenido opciones en el partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal.

En el que quizás ha sido mejor partido de los de la ribera del Duero en la temporada, en el que les ha salido todo, los de Javier Márquez se han impuesto con claridad a un Cuenca que, por el contrario, salvo en los primeros minutos, ha ido a remolque todo el tiempo.

Tardó tres minutos en abrirse el marcador y fueron los conquenses los que lo lograron. Gol de Enrico Aldini y primera y única ventaja que se mantuvo hasta que, en el minuto 8, David López logró el empate a cuatro tantos. Solo unos segundos más tarde, Mateo Arias puso a los locales por delante, de donde ya no se bajaron en todo el encuentro.

Desde ese momento, el Villa de Aranda fu incrementando su ventaja y fue capaz de hacer un 7-0 a sus rivales del que ya no se recuperaron. De poco, sirvieron los dos tiempos muertos pedidos por Lidio Jiménez, el segundo cuando un gol de Dalmau Huix ponía a los amarillos siete arriba (15-8) cuando se disputaba el minuto 21 del encuentro.

Máxima distancia a cinco minutos del descanso (18-8) al que se llegaba con una parada de Tonicher al lanzamiento de Iríbar desde la izquierda.

La segunda parte comenzó casi de forma calcada a la primera. Dos minutos de portería a portería sin convertir ninguno de los conjuntos hasta que lo hizo Dalmau Huix para los amarillos en el minuto 33.

No hubo en esta ocasión desconexión de los villanos, que fueron capaces de mantener la distancia en todo momento, y los conquenses solo pudieron acercarse a ocho tantos. Al contrario, en algunos instantes se elevó hasta 12, como cuando convirtió Lucas Santos de portería a portería (31-19) haciendo estallar a una inagotable afición.

Por delante, menos de diez minutos en los que nada cambió hasta llegar al pitido final con el 33-23 definitivo en el luminoso.

Ficha técnica:

33 - Tubos Aranda Villa de Aranda (19+14): Mateo Arias (1), Alberto G. Pinillos (6, 1p), Lucas Santos (1), Dalmau Huix (3), Vasco Teixeira, Víctor Megías, Pedro Martínez Ayres), Jevgenijs Rogonovs (1), Asier Iríbar (3), Juan Tamayo, Francisco C. Pereira, David López (4), Álex Berbel (1), Nemanja Jovic (2), Tánas Jánosi (6), Jakub E. Sladkowski (5).

23 - REBI Balonmano Cuenca (10+13): Enrico Aldini (2), Vinicius de Castro Bertoldo (3), Manuel Vilhena Roque Coelho Lima, Ignacio Pizarro (1), Álvaro Martín Noeda (1), Pedro Tonicher, Alfonso María Freires Mendes (2), Sergio Antúnez Reyes (2), Rajimond Toth (2, 2p), Pedro Manuel Matos de la Paz, Federico Pizarro, Joao Guilherme Perbelini Ribeiro (3), Juan Pedro Espinosa Saez (2), Diego Gándara Somarriba (1), Daniel Arguilla, Guilherme Silva (4).

Marcador cada cinco minutos:

2-3, 6-5, 11-6, 13-8, 17-8, 19-10 -descanso- 20-11, 22-13, 25-15, 29-19, 32-20, -final-.

Árbitros: Jordi Ausás Busquets y Miquel Florenza Virgili (Federación Catalana). Excluyeron dos minutos a Víctor Megías (m. 15), Jevgenijs Rogonovs (m.25, m. 37 y m. 56) y Pedro Martínez Ayres (m. 37 y m. 41) de Tubos Aranda Villa de Aranda y a Diego Gándara (m. 9), Joao Perbelini (m. 11), Nacho Pizarro (m. 20), Pedro Manuel Matos (m. 31) y Enrico Aldini (m. 59) de Rebi Balonmano Cuenca.

Encuentro correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el polideportivo Santiago Manguán de Aranda de Duero (Burgos) ante más de 2.000 espectadores. EFE

nlv/og