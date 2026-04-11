Un fallecido tras la colisión de un camión con un turismo en la A-7 en Nerja (Málaga)

Málaga, 11 abr (EFE).-El conductor de un turismo ha fallecido en la madrugada de este sábado tras la colisión con un camión en la autovía A-7, a la altura de Nerja (Málaga), según ha informado el servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido sobre la 1:30 horas de este sábado, en el kilómetro 934 de la autovía, en sentido Málaga, cuando ambos vehículos colisionaron y murió el conductor del turismo, cuyo cuerpo tuvo que ser liberado por los bomberos.

El teléfono 112 atendió varios avisos que alertaron de la colisión y pedían atención sanitaria urgente, ya que había una persona atrapada en el interior.

Emergencias activó al 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio de Bomberos y a mantenimiento de la vía. Cuando los servicios sanitarios llegaron al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de esta persona. EFE