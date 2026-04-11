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Starfelt sigue sin recuperarse y es baja ante el Oviedo

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Vigo, 11 abr (EFE).- El internacional sueco Carl Starfelt sigue sin recuperarse de la lumbalgia con la que regresó de jugar con su selección nacional y es baja para el partido de este domingo, contra el Oviedo.

El defensa central, uno de los pilares del técnico Claudio Giráldez, se perderá el cuarto partido consecutivo tras no jugar ante Alavés y Valencia, en LaLiga, y frente al Friburgo en la Liga Europa.

El que tampoco podrá reaparecer ante el conjunto asturiano es el extremo Hugo Álvarez, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo tras una dura entrada de Unai Núñez en Mestalla.

Fuera de la convocatoria también se ha quedado el lateral serbio Mihailo Ristic, aunque los servicios médicos del Celta no han informado de su lesión, y el defensa Javi Rodríguez, que cumplirá ciclo de tarjetas. EFE

dmg/arh

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