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Emilio Sosa, uno de los grandes figurinistas de Broadway: Soy 90% psicólogo y un 10% arte

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Inmaculada Tapia

Madrid, 11 abr (EFE).- Emilio Sosa, el primer latino en ser presidente del American Theatre Wing y uno de los grandes diseñadores de vestuario de Broadway, aterriza en España para realizar el de la obra 'Panorama desde el puente', de Arthur Miller, que se estrena el 16 de abril en el Teatro Fernán Gómez.

Sosa (República Dominicana, 1967) asegura a EFE que "no hay trabajo pequeño". "No importa si diseño uno o treinta vestidos -añade-, le doy la misma importancia a todos mis trabajos porque en ello va mi reputación".

El diseñador de vestuario de espectáculos como 'Weeney Todd', 'On your feet' o 'Lady day' comenta -sin dar nombres- que no siempre es fácil vestir a los intérpretes.

"Todos somos humanos". Tengo un poco de tripa o mis piernas son cortas son algunos de los comentarios que ha tenido que escuchar. "Siempre digo que mi trabajo es un 90 % de psicólogo y un 10 % de arte. Mi objetivo es poner al actor cómodo para que se sienta bien con el vestuario y pueda dar lo mejor de él a su personaje", indica Sosa.

El creador afirma que quedó "fascinado" cuando vino por primera vez a España "por la cantidad de espectáculos y de musicales que se representan y el amor que le tiene el público al teatro", revela el en el taller de Navascués, la firma especializada en novias que lidera Cristina Martínez-Pardo Cobián, con la que colabora en la confección del vestuario de la obra.

El figurinista, que comenzó su trayectoria en el diseño en un taller de moda, lanza una carcajada al recordar que siendo joven esperaba ser el próximo Óscar de la Renta hasta que comenzó a trabajar para una empresa que diseñaba vestuario para el ballet y la ópera. "Fue allí donde me enamoré del teatro", señala.

'Panorama desde el puente' es una de las obras más representadas y aclamadas de Arthur Miller, un retrato demoledor de los conflictos humanos y sociales en el Nueva York de posguerra, que ha versionado Eduardo Galán, con un elenco formado por José Luis García Pérez, María Adánez y Ana Garcés, entre otros, y que dirige otro grande de la escena norteamericana, Javier Molina, director artístico del Actors Studio de Nueva York.

Eddie Carbone vive con su esposa Beatrice y su sobrina Katie en Brooklyn. A ella llegan dos inmigrantes ilegales primos de Beatrice. A partir de ahí se desatan tensiones y celos que conducen a un desenlace en tragedia, desata tensiones en la familia, especialmente cuando Rodolfo comienza un romance con Katie.

Personajes con bajos ingresos a los que el diseñador quiere dar "dignidad, algo que a veces les falta a los personajes con escasos recursos".

Recuerda que él mismo se crio en un hogar humilde y asegura que "la falta de ingresos no debe de estar asociada a no dar importancia a la apariencia". "Todos queremos vernos bien".

Afirma que es fundamental atraer a los jóvenes al teatro porque "es el público del futuro" e incide en la necesidad de que todas las áreas del sector se apoyen entre sí.

"Toditos trabajamos para alcanzar la misma meta: darle una buena experiencia", que incide en que perdurará toda la vida.

Sosa emigró con su familia a Nueva York cuando tenía tres años y le preocupa la situación actual que vive Estados Unidos con las leyes contra la inmigración.

"Es una vida dura; el sueño americano es una meta mundial" y señala que cada vez que hay elecciones se produce una situación pendular que a día de hoy les ha llevado a un "extremo".

Recuerda que el país se fundó "con la sangre y el sudor inmigrante" y que "sin inmigración los países no crecen", pero advierte de que también hay que ser consciente de que el país tiene leyes.EFE

(foto)

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