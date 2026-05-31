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Los Gallos españoles se imponen en la primera jornada en Sail GP en Nueva York

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Redacción deportes, 31 may (EFE). El equipo español Los Gallos se impuso en la primera jornada del Gran Premio de Nueva York de Sail GP, en "una caótica jornada" en la que debido a las condiciones meteorológicas, solo tres de las cuatro embarcaciones pudieron terminar las regatas.

Según informa la organización, el Emirates británico se impuso en la primera de las tres regatas y Los Gallos, del español Diego Botín, lo hizo en la segunda y la tercera.

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Se disputaron tres regatas, y el favorito local, el U.S. SailGP, terminó último (tercero de tres barcos) en las regatas dos y tres, tras no poder competir en la primera.

El Bonds Flying australiano fue el cuarto barco que tomó la salida pero no finalizó las pruebas.

El piloto del equipo US SailGP, Taylor Canfield, comentó: “Había rachas de viento muy fuertes; un circuito de regatas realmente caótico. Por momentos, todo estaba bajo control y parecía normal. De repente, te encuentras virando con una ráfaga de más de 20 nudos, a casi 100 km/h, acercándote a una pared de roca, y necesitas soltar la orza y ​​trasluchar. Pero los chicos hicieron un gran trabajo. Obviamente, no tener esa vuelta de calentamiento no fue lo ideal para nosotros, pero dimos el máximo en el circuito”.

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"Una brisa fresca del norte, que soplaba directamente sobre los rascacielos de Manhattan, generó condiciones muy turbulentas, racheadas y cambiantes en todo el recorrido", según informa Sail GP. Unas condiciones que el piloto del barco español, Diego Botín, calificó de "súper difíciles".

"Para ser sincero, con todos los problemas con las grúas, la tensión era alta", dijo Botín. "Las condiciones también exigían el ala de 24 metros, lo que hace que el barco sea mucho más difícil de navegar en estas condiciones que cualquier otro. Así que fue mucha tensión, pero luego salimos y, por suerte, pudimos completar algunas regatas, regresar con el barco intacto y disfrutamos de una navegación espectacular, así que fue muy bonito", señaló el español. EFE

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EFE

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