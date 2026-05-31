Nuevas declaraciones de acusados en Kitchen: el ex número dos de la Policía y Villarejo

Madrid, 31 may (EFE).- La Audiencia Nacional celebra este lunes una nueva sesión del juicio del caso Kitchen, que aborda una presunta operación parapolicial entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, con la declaración del entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y, previsiblemente, también la del excomisario José Manuel Villarejo.

Está previsto que ambos acusados declaren ante la Audiencia Nacional, después de que el pasado viernes lo hicieran el ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que coincidieron en negar que hubiesen dado órdenes para investigar al extesorero del PP o a su familia.

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Además, dependiendo de cómo avance la jornada, también podría hacerlo el inspector Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha y a quien se le atribuye también haber 'controlado' al confidente de la trama, el conductor de Bárcenas, Sergio Ríos.

Esta semana solo está previsto celebrar juicio el lunes y que las declaraciones de los acusados continúen a partir del 9 de junio, después de que el tribunal haya tenido que fijar nuevas sesiones ante los retrasos en el calendario previsto inicialmente.

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El ex número dos de la Policía defendió la legalidad del dispositivo

Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, enfrenta una petición de 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación por parte de la Fiscalía, que considera que desde la cúpula de Interior, junto a otros encausados, ideó una operación policial ilícita para espiar al extesorero y sustraer información que pudiera ser incriminatoria para el PP en Gürtel.

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En su escrito de defensa, el que fuera responsable de la Policía, ya jubilado, sostuvo que la conocida como operación Kitchen fue "legal" y respondió al "lícito, pertinente y necesario interés policial" en investigar presuntos delitos de Bárcenas al tiempo que negó que ordenase robarle documentos.

Varios elementos apuntan en su dirección, las agendas de Villarejo llevan a considerar que este comisario le reportaba sobre Sergio Ríos, y hay agentes que dijeron que él dio la orden para que este agente y Gómez Gordo dispusieran de los fondos reservados con los que después se habría recompensado al chófer.

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También está previsto que este lunes pueda declarar Villarejo, a quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel, al considerarle una de las personas encargadas de gestionar al conductor de Bárcenas.

En instrucción, el excomisario sostuvo que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal estaban al tanto de Kitchen.

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En la causa figuran grabaciones, escuchadas en las últimas semanas por el tribunal, en las que Villarejo hablaba del "cocinero", el nombre con el que se referían al chófer, se refería a favores que había hecho en el caso Gürtel o sostenía que podía buscarle "una avería" a El Asturiano, como llamaba a Rajoy, a quien también apodaba El Barbas.

En la causa también obra un audio en el que se escucha cómo le pide al conductor que le dé al "tarro" para encontrar supuestas grabaciones hechas por el extesorero o cómo propuso al entonces número dos de Interior que el chófer entrara en la Policía para tenerle "trincado".

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También hay varias grabaciones en las que Villarejo habla con María Dolores de Cospedal, quien le instó a parar "lo de la libretita" de Bárcenas, en alusión a las anotaciones de la caja B, o a quien informó sobre los informes del inspector de la UDEF encargado de Gürtel, Manuel Morocho, que en el juicio denunció presiones de sus mandos.

Está por ver si este lunes declara también el inspector Gómez Gordo, que fue asesor de Cospedal en Castilla-La Mancha y después regresó a la Policía. La Fiscalía le pide 15 años de cárcel por Kitchen, aunque según su versión solo siguió órdenes de sus superiores respecto a una operación legal. Villarejo le apodaba "Cospedín".

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Pese a los contactos de Villarejo con Dolores de Cospedal, o los de Gómez Gordo, este procedimiento no enjuicia una posible conexión política entre la operación parapolicial orquestada presuntamente por la cúpula de Interior y el Partido Popular, después de que el juez instructor dejase fuera de esta causa a la ex secretaria general del PP.

Hasta ahora Villarejo acumula tres condenas por el caso Tándem, la más abultada una de 13 años de prisión, mientras que ha sido absuelto en otros cinco procedimientos. EFE

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(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023503260)