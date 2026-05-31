Comienza una semana frenética para miles de estudiantes que buscan acceso a la Universidad

Madrid, 31 may (EFE).- A partir de mañana miles de estudiantes, sobre todo de segundo de Bachillerato aunque también de otros ciclos formativos, se enfrentan a una semana frenética de exámenes para superar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que por segundo año consecutivo consolida un modelo más práctico y competencial.

Los estudiantes madrileños y los de Guadalajara serán los primeros en examinarse ya que empezarán la PAU este lunes y terminarán el jueves, mientras que en la mayoría de comunidades autónomas la prueba durará tres días y se iniciará el martes.

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En esta convocatoria ordinaria solo Castilla-La Mancha y Cataluña han retrasado los días de su PAU a la siguiente semana: 8, 9 y 10 de junio y 9, 10 y 11 de junio, respectivamente.

Fuentes de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRU) señalan a EFE que en esta primera convocatoria se examinarán en torno a 300.000 estudiantes, y apuntaron que en 2008 hubo un repunte en el número de nacimientos, de manera que es previsible un crecimiento respecto al año pasado.

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En Madrid este lunes se movilizarán 42.047 estudiantes, un 5,6 % más que el año pasado, a los que se sumarán más de 1.500 alumnos de Guadalajara que harán la PAU en la Universidad de Alcalá (UAH).

A partir del martes 2 de junio se sumará la mayoría de estudiantes del resto de comunidades, que este año se someterán a mayor vigilancia, con sistemas de radiofrecuencia -aleatorios en algunas universidades-.

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En algunas comunidades como La Rioja el turno de mañana se adelantará media hora para evitar las horas centrales de calor mientras que en la Comunitat Valenciana se han establecido unos servicios mínimos del 100 % tanto para los exámenes como para la corrección.

En Andalucía se han inscrito 53.495 estudiantes; en Cataluña 45.821, una cifra récord; en País Vasco 13.066, en Castilla y León 11.529, en Castilla-La Mancha 9.976, en Galicia 13.441 estudiantes y el Gobierno canario prevé unos 30.615 alumnos, entre otros territorios.

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Los exámenes coinciden con la semana en la que el papa León XIV visita Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, por lo que la atención también estará puesta en las restricciones de movilidad que pudiera haber por el centro de estas ciudades.

Por segunda vez, la PAU -con una duración de 90 minutos- tendrá un solo modelo de examen para cada materia -en vez de dos- y según las recomendaciones de la CRUE este año las faltas de ortografía en matemáticas no deberían penalizar.

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En Lengua Castellana y Literatura II y lenguas cooficiales y extranjeras la penalización por faltas de ortografía será de un máximo de 2 puntos, y en el resto de materias de un máximo de 1 punto.

En Madrid se introduce una corrección con calificaciones en múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25, lo que ha obligado a un ajuste en los sistemas informáticos, señalan fuentes de la Universidad Complutense.

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En 2026 la optatividad se ha ido reduciendo y la Comisión de Asuntos Estudiantiles de la CRUE estableció que este año podrá ser de hasta un 70 % en Lengua Castellana y Literatura II, mientras que en Historia de España se establece un mínimo del 50 %.

En Historia del Arte las preguntas prácticas pueden representar entre el 80 % y el 100 % y en Geografía o Matemáticas Aplicadas no podrán ser inferior al 50 %.

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No obstante, los contenidos siguen siendo diferentes según los temarios de cada comunidad autónoma y las preguntas más o menos prácticas también las marca cada comisión universitaria.

Actualmente, según datos de la CRUE hay 15 Comunidades Autónomas que están por encima del 75 % en la aplicación de las orientaciones de los rectores sobre la PAU. Solo Extremadura y Castilla-León están por debajo de esa cifra, aunque están por encima del 50 %.

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La previsión es que para el próximo año todas las comunidades autónomas se adhieran a las orientaciones.

La PAU se compone de una fase de acceso (bloque obligatorio y con validez indefinida) y una fase de admisión (fase voluntaria con tres cursos de validez), en la que los estudiantes pueden optar a mejorar su nota.

Cada comunidad autónoma crea una comisión organizadora integrada por representantes de las universidades públicas, de la administración educativa y del profesorado de Bachillerato.

Estas comisiones proponen las preguntas y suelen redactar varios repertorios de examen por asignatura. Posteriormente se seleccionan por sorteo los modelos definitivos para cada convocatoria. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8022831967)