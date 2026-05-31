Espana agencias

Garcia-Milà (Cercle): La autonomía europea es una oportunidad para ganar peso industrial

Guardar
Google icon

Barcelona, 31 may (EFE).- La apuesta por la autonomía estratégica en Europa es una oportunidad para ganar peso industrial en España, señala en una entrevista con EFE la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, que ve en la inversión en defensa una vía para impulsar empresas de tecnologías avanzadas y dar nuevas salidas a sectores como la automoción.

En el encuentro anual de la entidad, que reúne desde el lunes en Barcelona a líderes económicos y políticos, el Cercle dará este año un protagonismo especial a compañías de sectores estratégicos como la energía, la biotecnología, la defensa, la tecnología y las finanzas, a las que considera fundamentales para reforzar la competitividad europea.

PUBLICIDAD

La necesidad de reducir la dependencia de Washington en defensa y de acortar distancias con Pekín en tecnologías clave obliga a Europa a reaccionar "cuanto antes mejor". "El diagnóstico ya está hecho", ahora toca "actuar", sostiene la economista.

Para que el tejido industrial gane dimensión y competitividad en el nuevo escenario geopolítico, las instituciones comunitarias deben profundizar en la integración del mercado único, especialmente en ámbitos como el sector financiero, la energía y las telecomunicaciones, eliminando barreras que aún fragmentan la economía europea, subraya.

PUBLICIDAD

Garcia-Milà moderará el miércoles un diálogo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el martes otro con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quienes trasladará la necesidad de seguir impulsando una Europa más integrada y coordinada.

Entre los puntos fuertes de España, García-Milà destaca la industria biotecnológica y de la salud, con especial peso en Cataluña, un sector "reconocido internacionalmente" y que "puede contribuir mucho" a garantizar la autonomía del continente.

En el ámbito de la energía, las renovables son "una fortaleza española que hay que aprovechar", aunque en este punto los avances chocan con el cuello de botella que supone la escasa interconexión entre países, señala la presidenta del Cercle, que aboga por impulsar esa red común.

En el sector de la defensa también hay potencial, especialmente en el desarrollo de tecnologías duales, con aplicaciones tanto civiles como militares.

García-Milà considera, no obstante, que el desarrollo de una verdadera capacidad europea de defensa exige una mayor coordinación entre los estados miembros para aprovechar los recursos disponibles.

A su juicio, los países europeos deberían complementar sus recursos industriales y tecnológicos, coordinar sus inversiones y buscar sinergias.

Garcia-Milà considera que el refuerzo de las capacidades europeas de defensa y el aumento de la demanda en ese ámbito también pueden abrir oportunidades para sectores industriales ya consolidados, como la automoción.

A su juicio, parte de la capacidad productiva y del conocimiento tecnológico acumulado por la industria del automóvil puede destinarse a actividades vinculadas a la defensa, especialmente en un contexto en el que los fabricantes europeos afrontan una fuerte competencia de los vehículos eléctricos que llegan desde China.

"Es una manera de reconducir una capacidad productiva, unos recursos y un conocimiento que ya tenemos hacia un mercado que está creciendo", afirma Garcia-Milà, que considera que esta transformación puede ayudar a mantener e incluso a incrementar puestos de trabajo en esa industria.

Garcia-Milà también defiende que la Unión Europea encuentre fórmulas para avanzar en ámbitos estratégicos incluso cuando no exista consenso entre los Veintisiete.

La presidenta del Cercle plantea que la regla de la unanimidad dificulta en ocasiones la toma de decisiones y ralentiza proyectos considerados clave.

Por ello, propone que grupos de países dispuestos a profundizar en determinadas políticas puedan hacerlo sin esperar al conjunto de la UE, siguiendo precedentes como la creación del euro o el espacio Schengen.

A su juicio, esta vía podría aplicarse en ámbitos como la unión de los mercados de ahorro e inversión o la coordinación de las políticas de defensa, permitiendo que un núcleo de estados impulse iniciativas comunes que posteriormente puedan incorporar otros socios europeos.

"Si hay países dispuestos a avanzar, que lo hagan", sostiene Garcia-Milà, que cree que este tipo de acuerdos permitirían superar algunos bloqueos institucionales y acelerar la integración europea en áreas consideradas prioritarias. EFE

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nuevas declaraciones de acusados en Kitchen: el ex número dos de la Policía y Villarejo

Infobae

Juan Ignacio Cirac: La computación cuántica obliga a replantear la comprensión del mundo

Infobae

Perfiles profesionales dispares alimentan un futuro gastronómico amplio y diverso

Infobae

Samuraï: "No somos una generación de cristal, somos empáticos y reconocemos el dolor"

Infobae

Sánchez cumple ocho años de presidente en uno de los momentos más delicados de su mandato

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un terremoto del año 1504 sigue provocando riesgos de estabilidad en el Parador sevillano de Carmona: 729.000 euros para obras de urgencia

Un terremoto del año 1504 sigue provocando riesgos de estabilidad en el Parador sevillano de Carmona: 729.000 euros para obras de urgencia

Los partidos de Sumar avisan al PSOE de que la “operación de derribo” contra el Gobierno no es “ninguna excusa” para no dar explicaciones

El acuerdo de Reino Unido para desarrollar un proyecto de drones submarinos: colaborará con Estados Unidos y Australia para “pisar el acelerador”

Francia, España y Alemania impulsan la cooperación militar con el ejercicio de transporte aéreo ETAP-C protagonizado por sus aviones A400M

¿Te pueden multar si no estás conduciendo? Un juzgado elimina una multa de 200 euros por una ITV caducada porque el coche estaba estacionado

ECONOMÍA

Jubilaciones más tardías, menos brecha de género y pensiones más altas: así será España en 2070 con 19 millones de pensionistas

Jubilaciones más tardías, menos brecha de género y pensiones más altas: así será España en 2070 con 19 millones de pensionistas

La dependencia española de minerales críticos sitúa a China como el principal socio comercial, un rol con un fuerte poder sobre la economía local

Valencia, Baleares y Canarias lideran la creación empresarial en España: transporte y logística los principales sectores

La reforma laboral redujo la temporalidad, pero no mejoró los ingresos de la Seguridad Social

Las palabras de Juan Roig (Mercadona) en la graduación de una escuela de negocios: “Todos los empresarios tenemos los mismos problemas, la diferencia son los ceros”

DEPORTES

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino

Luis Enrique subraya la ambición del PSG: “A estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando”

París se queda sin reyes: con Sinner, Djokovic y Alcaraz fuera, Roland Garros tendrá un nuevo campeón cuatro años después

Luis Enrique corona su obra maestra en los penaltis y gana su segunda Champions contra el Arsenal

La Policía investiga al “quiromántico del FC Barcelona” por presunta estafa a sus alumnos: 280.000 euros en cursos con certificados falsos