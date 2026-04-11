El juicio por la Primitiva de 5 millones que un lotero dijo encontrar empieza el lunes

A Coruña, 11 abr (EFE).- El juicio por la Primitiva millonaria, con un premio de 4,7 millones de euros, que un lotero de A Coruña dijo encontrar en su despacho comienza el lunes, 13 de abril, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.

El juicio por estafa o apropiación indebida es contra el lotero Manuel Reija, que aseguró haber encontrado el boleto e intentó cobrarlo, pero también contra su hermano, Miguel Reija, que entonces era delegado provincial de Loterías.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, lo considera responsable de un supuesto delito de estafa -o de forma alternativa de apropiación indebida-, por el que pide 6 años de prisión, así como otros 6 para su hermano, al que en este caso ve implicado en un supuesto delito de blanqueo de capitales -o de encubrimiento, con tres años de prisión-.

En caso de que el tribunal considere que incurrió en un delito de blanqueo, pide que se le imponga una multa de 9,4 millones, el doble del valor del premio.

El Ministerio Público también reclama en su escrito que se entregue el boleto premiado a los herederos del hombre, fallecido en 2014, al que la Policía Nacional identificó como legítimo propietario.

Los hechos objeto de esta causa judicial se remontan al 30 de junio de 2012 cuando la Administración de Loterías número 44 situada en un Carrefour, en la coruñesa avenida de Alfonso Molina, recibió el aviso de que se había sellado de manera automática un boleto de primitiva ganador y tres billetes más que, supuestamente, pertenecían al mismo hombre.

El portador, fallecido el 4 de abril de 2014, acudió a comprobar todas sus combinaciones a otro despacho, el de San Agustín -que regenta el lotero encausado-, el día 2 de julio de ese año a las 11:25 horas, y no recibió la comunicación de los 4.722.337,75 euros que le correspondían, según el informe policial.

"Conocedor del alto importe del premio al tratarse de primera categoría, se lo quedó para sí, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal, convenciendo así al propietario de que no había obtenido premio alguno", relata la Fiscalía.

Ya "con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de loterías y apuestas del Estado de A Coruña regentada por su hermano, el también acusado (...) con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor".

Este era, según la Fiscalía, "plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano", pero "se dispuso a allanar el camino" y lejos de "cualquier procedimiento reglado" realizó "actos tendentes a disfrazar el verdadero origen del boleto a los efectos de que pudiese hacer efectivo el premio".

Al día siguiente, presentó un escrito "donde comunicaba que había encontrado un boleto, e inmediatamente, aprovechando el trato cercano y amistoso que tenía por razón de su cargo con miembros de la Sociedad Estatal de Apuestas y Loterías del Estado, se puso en contacto con algunos de ellos manifestando mendazmente que su hermano había encontrado el billete e intentando acelerar al máximo los trámites indispensables para que hiciese efectivo el importe" del premio.

La Fiscalía sostiene que el lotero "insistió en su solicitud de cobro en diversas ocasiones" a través de tres escritos.

En caso de que la familia del legítimo propietario del boleto no pueda cobrar el premio, el Ministerio Público pide que sean los dos acusados quienes le abonen los 4,72 millones.

En cualquiera de los dos casos, solicita que sean el lotero y su hermano los que paguen "conjunta y solidariamente" los intereses aplicables desde el día del sorteo, hace ahora 13 años.

El boleto permanece depositado en la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.

El juicio arranca este lunes, 13 de abril, y está previsto que continúe los días 14, 15, 16 y 20. EFE

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