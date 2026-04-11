Espana agencias

El Govern respeta la nueva misión de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza como "actividad de la sociedad civil"

Guardar
Imagen YUPDXHVDFVABJH6UPGL3KRJHYI

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha asegurado que el Govern respeta la nueva misión de la Global Sumud Flotilla, que zarpará este domingo hacia Gaza desde el puerto de Barcelona, como "actividad de la sociedad civil".

Así se ha expresado este sábado en atención a los medios después de su intervención en la jornada 'War and Peace in the 21st Century. Defending Europe without the United States? The future of the European security' organizada por el Cidob en el Palau de Pedralbes de Barcelona.

Duch ha insistido en que el Govern respeta las decisiones que toma la sociedad civil organizada y ha recordado que el ejecutivo ya cooperó con la anterior flotilla el pasado año "por ejemplo, en la repatriación de las personas que llegaron hasta el final de aquel viaje y que pasaron por la cárcel en Israel".

"Por supuesto, si en algún momento tenemos que contribuir a asegurar su regreso lo volveremos a hacer", ha añadido.

Duch también se ha referido al contexto internacional y la jornada organizada por el Cidob y ha remarcado que Europa se debe tomar muy en serio su propia seguridad en el actual contexto: "Esto se tiene que hacer como europeos, no se puede hacer país por país", ha detallado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Extinguido el incendio de una industria farmacéutica en Barcelona con 9 heridos leves

Infobae

El Gobierno asturiano ve en la empresa la única responsable de los 5 muertos en Cerredo

Infobae

Escribá insiste en la intensidad para poder ganar partidos

Infobae

El Huesca y el Deportivo se cruzan con iguales necesidades, pero distintos objetivos

Infobae

Temas del día de EFE España del sábado, 11 de abril de 2026 (13:30 horas)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Cómo funcionaría el reclutamiento militar obligatorio si España entrara en una guerra: empiezan los jóvenes y debe ser aprobado en el Congreso

La Guardia Civil detiene a siete personas en Castellón por explotar a 80 migrantes en condiciones de semiesclavitud

Péter Magyar, el rival de Orbán surgido de un divorcio mediático y una denuncia de corrupción: conservador, nacionalista, europeísta y cauto

Cómo podría España proteger Ceuta y Melilla si Marruecos se movilizara para “desocuparlas”: defensa europea ante la duda del artículo 5 de la OTAN

ECONOMÍA

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

España avanza en conciliación familiar sobre el papel, pero no en la práctica: “El debate sobre qué modelo queremos y quién lo paga todavía no está cerrado”

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”