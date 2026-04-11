El Govern respeta la nueva misión de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza como "actividad de la sociedad civil"

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha asegurado que el Govern respeta la nueva misión de la Global Sumud Flotilla, que zarpará este domingo hacia Gaza desde el puerto de Barcelona, como "actividad de la sociedad civil".

Así se ha expresado este sábado en atención a los medios después de su intervención en la jornada 'War and Peace in the 21st Century. Defending Europe without the United States? The future of the European security' organizada por el Cidob en el Palau de Pedralbes de Barcelona.

Duch ha insistido en que el Govern respeta las decisiones que toma la sociedad civil organizada y ha recordado que el ejecutivo ya cooperó con la anterior flotilla el pasado año "por ejemplo, en la repatriación de las personas que llegaron hasta el final de aquel viaje y que pasaron por la cárcel en Israel".

"Por supuesto, si en algún momento tenemos que contribuir a asegurar su regreso lo volveremos a hacer", ha añadido.

Duch también se ha referido al contexto internacional y la jornada organizada por el Cidob y ha remarcado que Europa se debe tomar muy en serio su propia seguridad en el actual contexto: "Esto se tiene que hacer como europeos, no se puede hacer país por país", ha detallado.