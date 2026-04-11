El Gobierno trabaja en IA: Debe haber compromiso ético, no todo lo posible es pertinente

Miguel Álvarez

Bergondo (A Coruña), 11 abr (EFE).- El Gobierno acaba de constituir un comité asesor en materia de Inteligencia Artificial y su presidente, Senén Barro, incide en la importancia de contar con una "IA responsable, confiable, ética y socialmente buena", pues considera que el desarrollo no consiste en hacer todo lo posible con la tecnología, sino en quedarse en aquello que "es pertinente".

El pasado jueves se constituyó el Laboratorio de Ideas en Inteligencia Artificial de España, enmarcado dentro de la Agencia Española de Supervisión de la IA (Aesia) y, como pilar fundamental, cuenta con un comité asesor presidido por Senén Barro, catedrático de la Universidad de Santiago.

"Es un comité muy plural, amplio, grande. Independiente y con muchísimo talento, que permite abordar la IA desde puntos de vista muy diversos y complementarios", resume a EFE, sobre unos integrantes del mundo de la academia, de la investigación, de la industria, del sector tecnológico y de los agentes sociales.

Barro detalla que el comité asesor será "un ámbito de pensamiento dirigido hacia la acción" en el que sus miembros serán una suerte de "apóstoles" sobre la Inteligencia Artificial.

"La IA es un conjunto de tecnologías fantástico, transformador, que por la velocidad a la que se está desarrollando, por la capacidad que tiene y por ser tecnologías de carácter transversal nos están cambiando el mundo muy rápido. Eso lleva a riesgos y posibles problemas, por lo que hace falta identificar desviaciones del uso para prevenirlas", agrega.

La cuestión central, en su opinión, es que en una tecnología como esta "las posibilidades son casi todas, pero no se trata de hacer con ellas todo lo que es posible, sino lo que es pertinente".

"Incluso la soberanía tecnológica o incluso el liderazgo tecnológico valen de poco si no están enmarcados en una serie de compromisos y valores de carácter cultural, social, de regular bien y de no todo vale", apunta.

Y por eso es clave este comité asesor en España, un estado que está en una buena posición a nivel mundial en investigación y desarrollo sobre Inteligencia Artificial, pues lo sitúa "en la cabeza de los países más comprometidos con el desarrollo de una IA responsable, confiable, ética y socialmente buena".

El comité asesor trabaja en cuatro ejes: la desinformación, la mujer, el mercado laboral y los menores; aunque ahora mismo está centrado en los dos primeros, antes de su próxima reunión de junio.

"El objetivo del organismo también es ser proactivo e incluso escribir documentos orientativos que sean complementarios, con una parte fundamental e irrenunciable que es que sean prescriptivos y propositivos, que trasladen ideas que cualquier administración u otras organizaciones públicas o privadas, incluso personas individuales, puedan hacer suyas", añade.

Eso responderá a su vocación de servicio público, que se desarrollará con "reuniones frecuentes por el territorio" en las que se incorporarán expertos de cada una de las materias.

"El de trabajo es especialmente importante. Tenemos que estudiar el impacto que tiene la IA, que va a ser inmenso. Lo que no sabemos es cómo, en qué sectores, cómo va a afectar, si va a ser un proceso de transformación o reconfiguración o un proceso de destrucción de empleo. Hay muy pocos gobiernos en el mundo que estén abordando esta cuestión", subraya.

De forma global, Senén Barro considera que hay "temas infinitos" para abordar por un comité como el suyo, por lo que "hay que establecer prioridades en función de su impacto previsible y urgencia".

Aclara, además, que aunque el organismo nace con el Laboratorio de Ideas de la Aesia, "con seguridad lo trascenderá porque es un comité asesor que es un lujo y habrá que utilizarlo para más temas" en los que el Gobierno necesite su trabajo. EFE

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