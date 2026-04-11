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El Barça gana su 33ª título de la Liga Asobal

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Barcelona, 11 abr (EFE).- El Barça se ha proclamado este sábado campeón de la Liga Nexus Energía Asobal 2025-26, por lo que ha logrado el 33º título liguero de su historia, 16º de forma consecutiva.

La victoria de este viernes contra el Abanca Ademar León (48-31) junto a la derrota del Dicorpebal Logroño La Rioja -segundo clasificado- ante el Irudek Bidasoa Irun (32-34) este sábado, ha dado un nuevo título al conjunto catalán.

Esta vez, el Barça ha conseguido campeonar en la competición nacional a falta de seis jornadas para el final y con 14 puntos de ventaja respecto al Logroño, perseguidor más inmediato, cuando ya solo quedan 12 por disputarse. EFE

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