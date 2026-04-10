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Militares valoran que Defensa quiera reconocer a todo el personal como profesión de riesgo

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Madrid, 10 abr (EFE).- Las asociaciones profesionales celebran el compromiso del Ministerio de Defensa de extender a todo el personal, tanto del Régimen de Clases Pasivas como de Seguridad Social, la consideración de profesión de riesgo, pero piden que la medida no se quede en una “zanahoria preelectoral” y reclaman una participación activa en el proceso.

La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Unión de Militares de Tropa (UMT), las tres mayoritarias, mantuvieron este jueves una reunión, que califican de "clave", con la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, en la que se les trasladó dicho compromiso, han informado en un comunicado conjunto.

Además, Mateos y el director general de Personal, el general de división José Ramón Velón, les informaron de que Defensa va a tramitar la solicitud al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que debe der el que determine su viabilidad.

En la última reunión del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), a finales de marzo, Defensa ya informó a las asociaciones que había iniciado los trámites para la declaración de la carrera militar como profesión de riesgo, una reivindicación histórica de los militares.

Las asociaciones criticaron entonces que la propuesta de Defensa solo incluía a los militares integrados en el régimen general de la Seguridad Social (los ingresados a partir del 1 de enero de 2011), con lo que "miles de efectivos" acogidos al régimen de Clases Pasivas "se quedarían fuera" de ese reconocimiento.

Tras la reunión de ayer, las tres asociaciones valoran que se incluya a todos los militares si bien piden información y participación en el proceso, independientemente del procedimiento que se siga, para evitar que aumenten las desigualdades retributivas.

Además, han manifestado su preocupación por que la propuesta de Defensa se "quede en un mero anuncio o zanahoria preelectoral" y de que, si no se lleva a cabo de forma correcta, aumente el desequilibrio entre los militares adscritos a uno u otro régimen.

Inciden también en la necesidad de que ese reconocimiento tenga un impacto real en el personal que por alguna razón haya dejado las Fuerzas Armadas antes de alcanzar la edad de retiro.

Asimismo, consideran que deben abordarse las pensiones de retiro, ya que creen que "no puede haber diferencias" entre los militares en función de su adscripción a uno u otro régimen de personal, Seguridad Social o Clases Pasivas. EFE

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