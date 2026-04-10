Espana agencias

Haaland o Zubimendi... El ajedrez les ayuda a tomar decisiones

Guardar

Paula Yue Alonso

Redacción Deportes, 10 abr (EFE).- Los futbolistas parecen tener, más allá del balón, una predilección por el ajedrez: Zubimendi, Haaland, Joselu, Harry Kane, Quique Setién, Julio Baptista... Los ejemplos son numerosos. No sólo como aficionados, sino también como impulsores del juego e, incluso, mecenas. El ajedrez les aporta herramientas eficaces en la toma de decisiones en el terreno de juego.

Recientemente, el Total Chess World Championship Tour anunció la inversión del delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, en Norway Chess, entidad responsable del formato. Un acuerdo que, según explicó en una entrevista a EFE su director ejecutivo, Kjell Madland, llevaba "meses" gestándose.

"Estuvo en el club en el que yo era director [Bryne FK]. No coincidimos en el tiempo, pero, claro, es una gran estrella y para nosotros era muy interesante contar con él", explicó Madland sobre el interés de la organización y el modo en que se pusieron en contacto con el equipo del jugador.

La inversión de Haaland en el ajedrez va más allá de lo pecuniario; representa la oportunidad de popularizar el ajedrez: "Incorporar a personas de otros deportes y a grandes estrellas es muy importante para ayudar al crecimiento del ajedrez", subraya Madland.

El formato de Total Chess combina tres disciplinas de ajedrez, clásicas rápidas, rápidas y blitz en la apuesta de "hacer que el ajedrez sea un deporte más entretenido", explica.

En esa misma línea, Pedro Vicente, fundador de 'Ajedrez con cabeza', esa apertura resulta fundamental: "Cualquier persona ajena al ajedrez que ayude a difundirlo beneficia a todo el mundo".

Pedro Vicente subraya la universalidad del ajedrez: "Todo el mundo puede coger una pelota, darle una patada y pasarlo bien (...). También se puede disfrutar del ajedrez sin necesidad de jugar bien".

Más allá del entretenimiento, tanto el ajedrez como el fútbol comparten la necesidad de tomar decisiones rápidas e interpretar al rival. "El ajedrez es un diálogo interno constante entre lo que piensas y lo que crees que está pensando el oponente", explica. Una dinámica que favorece la anticipación de jugadas, la planificación a largo plazo y la capacidad de abstraerse de los elementos externos.

A ello se suma un aprendizaje clave en el deporte, como es la gestión de la victoria y la derrota. "Cuando pierdes una partida de ajedrez es porque el rival ha jugado mejor", señala Pedro Vicente, lo que "ayuda a reconocer tus propios errores" y obliga a asumir la responsabilidad de las propias decisiones.

Ese vínculo entre ambos mundos se refleja también en gestos simbólicos. En el Campeonato de Rápidas y Blitz de 2025 que tuvo lugar en Doha, el futbolista español Joselu efectuó el saque de honor en una partida del campeón Magnus Carlsen. Este año, el balón -y las piezas- siguen en juego. EFE

(foto)

Últimas Noticias

La final de Sevilla; ir y volver en el día

Infobae

García Carrera, capitán del equipo de marcha: "Tenemos un equipazo y máxima ambición"

Infobae

Carmona: Fue un honor marcar el gol que dio el Mundial, siempre lo llevaré en mi memoria

Infobae

Albares exige disculpas a PP por rebajar la retención del casco azul español: Me avergonzó

Infobae

Aday Mara, Awa Fam, Laia Font... así es la nueva Gen Z en España

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El futuro incierto de Rota y Morón pese a la dificultad de reemplazarlas: EEUU estudia abandonar las bases y Sumar propone darles un uso no militar

El futuro incierto de Rota y Morón pese a la dificultad de reemplazarlas: EEUU estudia abandonar las bases y Sumar propone darles un uso no militar

Detenido un hombre de 23 años como sospechoso de matar a un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, Madrid

Una de las grandes fortunas de España quiere construir junto a la ‘prisión de los políticos’ en Soto del Real una planta fotovoltaica con 117.000 paneles

España endurece desde este viernes las penas por robar móviles: si te pillan por cuarta vez te pueden caer hasta 18 meses de prisión

Crece la preocupación por los 700 militares españoles en Líbano: “No sería la primera vez que Israel mata uno de nuestros sodados”

ECONOMÍA

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Hay procesos de selección que tienen candidatos seleccionados antes de que se publiquen”

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Hay procesos de selección que tienen candidatos seleccionados antes de que se publiquen”

Ignacio de la Calzada, abogado, desmiente un mito sobre las bajas médicas: “Si te despiden estando de baja, gastas paro”

El precio de la gasolina este 10 de abril en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Las bajas médicas por problemas de salud mental disparan el absentismo, especialmente en la Generación Z: “En los jóvenes de 25 a 35 años están muy por encima de otros grupos de edad”

Comprar una vivienda de 100 m² en Madrid o Barcelona ya exige ganar más de 4.500 euros netos al mes para no sobrendeudarse

DEPORTES

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”

Alcaraz necesita del tercer set para alcanzar la victoria ante un combativo Etcheverry y certifica su pase a cuartos de final en Montecarlo

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”