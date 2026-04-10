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Encuentran una bomba de la Guerra Civil y la detonan de forma controlada en València

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València, 10 abr (EFE).- Unos operarios que trabajaban en una obra en un solar València han hallado una bomba de aviación de más de 50 kilos de la Guerra Civil y agentes del grupo de los TEDAX de la Policía Nacional la han trasladado a una zona aislada del puerto para hacerla detonar de forma controlada.

La Policía Nacional ha informado a EFE de que, sobre las 16 horas de este viernes, el artefacto ha sido detonado tras ser encontrado por la mañana en una excavación de una obra en la calle Juan Verdeguer de València, cerca de las instalaciones portuarias.

Según han confirmado fuentes de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), los operarios han encontrado la bomba, que ha resultado ser un artefacto con carga explosiva utilizado en la Guerra Civil española.

Ante la peligrosidad del traslado de la bomba a una larga distancia para encontrar un sitio seguro para su detonación, el grupo TEDAX ha solicitado permiso a la APV para trasladarla hasta las obras de ampliación que se están realizando en el puerto de València, al considerar que esa zona, cercana al lugar del hallazgo, reunía las condiciones de seguridad adecuadas para su destrucción.

La detonación y el humo que ha provocado la explosión controlada han podido sentirse y verse desde la cercana pedanía de Pinedo y según la APV, la operación ha sido "un éxito de colaboración de todas las partes". EFE

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