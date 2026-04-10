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Críticos de ERC impulsan una consulta interna para romper el pacto de investidura con Illa

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Barcelona, 10 abr (EFE).- Miembros de sectores críticos de ERC han presentado este viernes una solicitud formal de convocatoria de una consulta interna vinculante para que la militancia se pronuncie sobre si el partido debe seguir apoyando al Govern de Salvador Illa.

La iniciativa está impulsada por los miembros del Col·lectiu 1 d'Octubre Xavier Martínez-Gil y Àngel Ruiz, el exconseller Alfred Bosch y el exsenador y exdiputado Miquel Àngel Estradé, ambos impulsores de la candidatura Foc Nou, que disputó el liderazgo del partido a Oriol Junqueras en el último congreso interno.

En un comunicado, el Col·lectiu 1 d'Octubre ha subrayado que esta petición "parte de la constatación de que el pacto de investidura no se ha cumplido" y que la dirección de Esquerra "ha ido más allá del mandato expresado por la militancia y ha convertido, sin una nueva consulta interna, un acuerdo de investidura en un acuerdo de legislatura".

En este sentido, ha denunciado "la desfiguración de los compromisos adquiridos en ámbitos centrales como la financiación, la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución del conflicto político y el resto de medidas pactadas en el marco de la investidura".

Ante ello, han solicitado formalmente la activación de los mecanismos de participación previstos en ERC que prevén la posibilidad de convocar un referéndum interno si así lo solicita un 10 % de los afiliados al partido, eso es, unos 800 militantes.

Desde la fecha de registro formal de la petición, los impulsores disponen de una plazo de 50 días para recoger los avales necesarios para que la consulta se lleve a cabo.

Los impulsores plantean que la militancia se pronuncie sobre esta pregunta: "¿Estás de acuerdo en que Esquerra Republicana retire la confianza otorgada al Presidente Salvador Illa dado que no ha cumplido con sus compromisos de investidura relativos a la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para resolución del conflicto político y el resto de medidas acordadas?". EFE

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