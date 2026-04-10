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Cantabria tiene cinco incendios forestales activos

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Santander, 10 abr (EFE).- Cinco incendios forestales permanecen activos en Cantabria en los municipios de Vega de Pas, Molledo, Luena, Vega de Liébana y Molledo, mientras que otros cinco fuegos se encuentran controlados.

El director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha señalado que uno de los incendios "más preocupantes" se sitúa en el entorno del puerto de San Glorio, en el mirador del Corzo, dentro del municipio de Vega Liébana.

Este incendio puede ocasionar desprendimientos de piedras y otros materiales a la N-621.

Otro de los incendios más importantes provocado hoy se ha localizado en el entorno del embalse de Alsa, en San Miguel de Aguayo, que ha afectado a un arbolado de pinos.

En esa zona han actuado en las labores de extinción por aire el equipo del helicóptero del Gobierno regional y la aeronave de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica.

Los bomberos del Gobierno cántabro del parque de Tama han apoyado esta tarde la labor de las cuadrillas forestales de la Consejería de Desarrollo Rural en la extinción de un incendio forestal en Camaleño (Argüébanes), donde han utilizado más de 7.000 litros.

El Gobierno de Cantabria mantiene activa la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (Infocant), así como el nivel 2 del Operativo de Extinción.

El riesgo de incendios forestales continúa hoy en niveles de muy alto y extremo, según lo establecido por la Agencia Estatal de Meteorología, situación que se mantendrá al menos hasta el mediodía de mañana, sábado, según Serdio.

Durante el día de mañana, en previsión de un cambio en la situación meteorológica, el Gobierno cántabro evaluará la situación para bajar el nivel de riesgo por los incendios y desactivar, en su caso, el nivel de premergencia del Infocant. EFE

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