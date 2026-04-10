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48-31. El Barça hace los deberes ante el Ademar y deja su 33ª Liga a un paso

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Barcelona, 10 abr (EFE).- El Barça, líder invicto de la Liga Nexus Energía Asobal, cumplió este viernes con su parte de los deberes tras derrotar en un partido que dominó de principio a fin a un negado Abanca Ademar León (48-31) para dejar el trigésimo tercer título liguero de su historia a un paso.

El conjunto azulgrana, instalado en una velocidad de crucero, firmó su victoria número 47 en 48 partidos oficiales. Un duelo sin historia que quedó marcado por la soberbia actuación de Emil Nielsen, con 11 paradas en la primera mitad, que abrió el camino del triunfo, y que en la segunda parte redondeó el capitán Dika Mem, máximo goleador con siete tantos.

De este modo, el conjunto dirigido por Carlos Ortega podría proclamarse campeón de su decimosexto título consecutivo este mismo sábado, siempre que su principal perseguidor, el Dicorpebal Logroño La Rioja, no pase del empate o caiga derrotado en su pista ante el Irudek Bidasoa Irún.

En caso de que el conjunto riojano evite ese tropiezo en esta jornada, el Barça dispondrá de una nueva oportunidad para certificar el título el próximo miércoles (20:00 horas) en la pista del Rebi Cuenca, en un encuentro adelantado con motivo de la disputa de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Ya desde los primeros compases, Nielsen se encargó de dejar claro que no habría partido. En un arranque eléctrico, de ida y vuelta constante, el portero danés inclinó rápidamente la balanza con cuatro intervenciones. Su exhibición, sumada a un ataque endiablado y sin tregua, liderado por Makuc y N’Guessan, marcó la primera diferencia (8-2, min. 7).

Atrevido, el técnico visitante, Luis Puertas, apostó tras un tiempo muerto por ataques en superioridad numérica, buscando alterar el cómodo guión azulgrana. Sin embargo, los locales, expertos en leer esas situaciones, desactivaron cada intento: robaron, corrieron y ampliaron una brecha que no dejaba de crecer (13-5, min. 10).

El entrenador del conjunto leonés abortó pronto la maniobra para tratar de contener la hemorragia, pero ni siquiera en igualdad numérica logró encontrar soluciones. El ataque volvió a encallarse ante Nielsen y el Barça, castigando cada pérdida al contraataque y aprovechando la permisividad defensiva visitante, elevó la renta hasta el contundente 26-15 camino a vestuarios.

Tras el descanso, Carlos Ortega agitó el siete para dosificar esfuerzos con el partido ya sentenciado, aunque decidió mantener en pista a Mem. El francés, muy enchufado, marcó el pulso de cada posesión con criterio, y bien secundado por un Hallgrímsson también fiable bajo palos, el Barça siguió estirando la diferencia sin contemplaciones (36-22, min. 44).

El tramo final fue un mero trámite para cerrar el resultado y perfilar la diferencia definitiva. El Barça mantuvo la intensidad en busca de acercarse a su mejor registro goleador (51 goles), pero ni siquiera el empuje final de un N’Guessan, muy dosificado por el técnico malagueño, fue suficiente para alcanzar esa cifra y quedarse aún así en el contundente 48-31 final

-Ficha técnica:

48 - Barça (26+22): Nielsen; Aleix Gómez (3), Janc (2), Frade (6), N’Guessan (3), Makuc (3), Barrufet (2), -siete inicial-, Bazán (-), Dani Fernández (5), Carlsbogard (2), Mem (7), Djordje Cikusa (3), Sola (6), Elderaa (3), Fàbregas (3) y Hallgrímsson (p.s).

31 - Abanca Ademar León (15+16): Pérez; Wasiak (4, 1p), Sanz (1), Adrián Fernández (2), Zapico (1), Saiz (1), Martín (1), -siete inicial-, Lindqvist (6), Miñambres (3), Rozada (5), Sánchez (5, 2p), Díez (-), García (1), Benites (1), Barkhordari (p.s) y García (p.s).

Parciales cada cinco minutos: 4-2, 11-5, 13-7, 17-9, 22-12, 26-15 (descanso), 29-18, 33-21, 37-22, 43-24, 45-28 y 48-31 (final).

Árbitros: Andreu Marín Lorente e Ignacio García Serradilla. Excluyeron dos minutos a Domen Makuc (min.14) por parte del Barça y a Oscar Lindqvist (min.25) y a Álvaro Zapico (min.42) por parte del Abanca Ademar León.

Incidencias: Vigésima cuarta jornada de la Liga Nexus Energía ASOBAL disputada en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 1.119 espectadores. EFE

avm/arh

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