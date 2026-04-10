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4-1. Frenazo del Mónaco, goleado por el París FC

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Redacción deportes, 10 abr (EFE).- Después de siete victorias consecutivas, el Mónaco volvió a perder en la liga francesa, goleada por 4-1 por el París FC, que marcó tres de sus goles en los primeros 21 minutos, para mantener fuera de la zona de la Liga de Campeones a su oponente (4-1).

El inicio parisino decidió el encuentro. Un doblete de Jonathan Ikone y un gol de Ciro Immobile marcaron entonces la diferencia, aunque Folarin Balogun redujo la distancia en el marcador antes del descanso.

Ya en la segunda parte, en el minuto 70, Luca Koleosho sentenció la derrota del Mónaco, en el que Ansu Fati fue titular cuatro jornadas después y en el que Paul Pogba entró en el minuto 69, con 3-1 en contra. EFE

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