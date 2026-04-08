Gastronomía y solidaridad se dan la mano en una nueva edición de ChefsForChildren

Benahavís (Málaga), 8 abr (EFE).- La alta gastronomía y la solidaridad se darán la mano una vez más el próximo 20 de abril en ChefsForChildren, un evento que reúne a más de sesenta cocineros españoles con estrella Michelin con un objetivo común: enseñar a los niños a comer de forma saludable.

Como en ediciones anteriores, parte de lo recaudado se destinará a una entidad benéfica para apoyar su labor, dar visibilidad y concienciar, y este año la elegida ha sido la Federación Española de las Enfermedades Raras (Feder).

Feder representa actualmente a más de cuatrocientas asociaciones en toda España que trabajan para impulsar la investigación, el acceso a tratamientos, hacer visible y crear conciencia social sobre la realidad de los pacientes aquejados con enfermedades raras y sus familias.

La vocal de Feder Rosa Elba González ha indicado que, "para los niños con enfermedades raras, sentirse acompañados por referentes de la alta gastronomía es una experiencia educativa extraordinaria", más allá, ha dicho, de que el evento les ayude "a visibilizar sus patologías y a fomentar una sociedad más empática e inclusiva".

Entre los chefs que participarán en el evento y que han acudido este miércoles a Benahavís (Málaga) para presentarlo figuran Mario Cachinero, de Skina; José Carlos García, de José Carlos García Restaurante; Mauricio Giovanini, de Messina; David Olivas, de Back, y Dani Carnero, de Kaleja.

Junto a ellos, han asistido los jefes de sala y sumilleres Marcos Granda, de Skina, y Pía Ninci, de Messina, que han participado en un encuentro didáctico con los alumnos de la Escuela de Hostelería de Benahavís.

Los profesionales de la restauración han compartido con los estudiantes detalles su experiencia profesional y del evento que, bajo el lema 'Comer sano es divertido', refuerza valores como la solidaridad y la alimentación saludable. EFE

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