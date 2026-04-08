Albares dispuesto a recibir a María Corina Machado, aunque aún no lo ha solicitado

Madrid, 8 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que no tiene "ningún inconveniente" en recibir a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que estará en España el 18 de abril, pero no le consta que lo haya solicitado.

De la misma manera, ha afirmado en una entrevista en RNE, se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco tendría problema alguno en reunirse con la dirigente opositora aunque el ministro ha precisado que "no es dueño" de la agenda del jefe del Ejecutivo.

Albares, quien ha dicho que ha hablado con Machado, premio Nobel de la Paz 2025, en varias ocasiones, ha insistido en que "no hay ningún inconveniente en recibirla a cualquier nivel".

A diferencia de otros partidos, ha señalado el ministro en alusión al PP, "no tenemos a nuestro candidato en Caracas", recalcando que el Gobierno lo que quiere es que el pueblo venezolano "de manera libre, pacífica y genuinamente venezolana" decida quién sea su presidente mientras que otros "lo tienen ya decidido aquí, en España". EFE